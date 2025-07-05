تجهيز 109 لجان طبية و27 معملًا لخدمة راغبي الترشح بانتخابات " الشيوخ "

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتجهيز 109 لجان طبية و27 معملًا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة للراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على المرشحين وتوفير خدمات الفحص الطبي المطلوبة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن استيفاء جميع الشروط الصحية الواجب توافرها في المرشحين.

من ناحية أخرى، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ باشرت أعمالها بانتظام في اليوم الأول بجميع المقرات المحددة داخل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأشارت إلى أن اليوم الأول شهد تقدم 201 مرشح بنظام الفردي بأوراق ترشحهم، بينما لم يُسجل أي طلب ترشح على نظام القوائم حتى نهاية اليوم.

وأكدت الهيئة أن غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، تابعت سير العمل بلجان تلقي الطلبات على مدار الساعة، من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع رؤساء اللجان القضائية في مختلف المحافظات، ولم يتم رصد أي معوقات تعطل الإجراءات أو تعرقل استقبال الطلبات.

وأضافت أن جميع المستندات المقدمة من الراغبين في الترشح جرى رفعها وحفظها على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة لرقمنة المستندات وتوثيقها إلكترونيًا، في إطار التحول الرقمي الذي تنفذه الهيئة لتطوير آليات العمل وضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

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