تدريب 10600 قاض، الوطنية للانتخابات تعلن استعداداتها لانتخابات الشيوخ

أعلن المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات عن الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وقال أحمد البنداري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في ماسبيرو عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ وجاءت كالآتي:

تدريب القضاة المشرفين على الانتخابات، وتم إعداد برنامج تدريبي لـ أكثر من 10,600 آلاف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وشمل التدريب استخدام تطبيقات إلكترونية حديثة لتيسير التصويت وضمان سرية وسهولة العملية الانتخابية.

تأهيل الموظفين المعاونين، بتنظيم دورات تدريبية للموظفين المعاونين للقضاة على إجراءات استقبال أوراق الترشح، استخدام الباركود، والطابعات الذكية، داخل لجان الترشيح بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

تحديث قاعدة بيانات الناخبين، بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية وقطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة، تم تنقيح القوائم واستبعاد المتوفين بناءً على بيانات وزارة الصحة.

تجهيز الأوراق الرسمية وطباعة وتجهيز كافة نماذج العملية الانتخابية، من استمارات الترشح، وكشوف الناخبين، وبطاقات الاقتراع، ومحاضر الفرز.

متابعة منظمات المجتمع المدني والإعلام، حيث تم تحديث بيانات الجمعيات والمنظمات الدولية المعنية بمتابعة الانتخابات، وتجديد قيد من شارك منها في استحقاقات سابقة، وقبول الطلبات الجديدة.

معاينة مقار اللجان الانتخابية، بالتعاون مع وزارات التعليم، الصحة، الشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية، وتم التأكد من جاهزية جميع مقار اللجان العامة والفرعية.

الكشف الطبي للمرشحين، وتم تحديد المستشفيات والمعامل التابعة لوزارة الصحة المعتمدة لتقديم الفحوصات الطبية المطلوبة ضمن أوراق الترشح.

تيسير التصويت لذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير أجهزة ووسائل مساعدة وبطاقات اقتراع خاصة تتيح لهذه الفئات ممارسة حقها الدستوري بسهولة ويسر.

تنظيم تصويت المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتأمين إجراءات التصويت للمواطنين المقيمين بالخارج من حيث اللوجستيات والدعم الفني.

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