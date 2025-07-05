الدكتور مدبولى بعد سبع سنوات

على عكس الذين يتعجلون تغيير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لأسباب شتى فأنا شخصيا أتمني أن تكون هذه الحكومة بعد سبع سنوات، أي بعد حلول الموعد الذى اختارته تلك الحكومة للبدء في طرد المستأجرين، وأرجو أن يمد الله في عمري لأكون موجودا وقتها، لأرى كيف سوف تتصرف حكومة دكتور مدبولي في تلك المشكلة الكبيرة التى صنعتها بأيديها، ورفضت كل المقترحات التي تخفف من حدتها وقدمها نواب المعارضة.



أعتقد أن الحكومة ستراجع نفسها وقتها وربما تندم على ما فعلته عام 2025 وإصرارها على طرد المستأجرين، رغم أنه لو لم تصر على تحرير العلاقة الإيجارية لتحررت تلقائيا بعد بضعة سنوات أخرى.



ووجود حكومة دكتور مدبولي عند حلول موعد طرد المستأجرين الذى يسمى تحرير العلاقة الإيجارية هو من قبيل الإنصاف.. لأنه ليس من الإنصاف أن تواجه حكومة أخرى مشكلة صنعتها لها حكومة أخرى سابقة.

فَلَو كانت حكومة دكتور مدبولي تعرف أنها ستكون موجودة بعد سبع سنوات لكان موقفها وتصرفها مختلفا بالقطع.. أي كانت قبلت باقتراح من اقتراحات نواب المعارضة، ولكن لأنها متأكدة من عدم وجودها فعلت ما فعلت وأصرت على طرد المستأجرين بعد سبع سنوات!

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