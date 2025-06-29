جامعة أسيوط تعلن تخفيضات تصل إلى 25% على الأنشطة الرياضية بالقرية الأوليمبية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن بدء الموسم الصيفي بالقرية الأوليمبية بالجامعة، متضمنًا تقديم حزمة من التخفيضات الجديدة على اشتراكات الأنشطة الرياضية، والتي تصل إلى 20% للأخوين، و25% لثلاثة أشقاء، وذلك دعمًا للأسر وتخفيفًا للأعباء المالية، إلى جانب شمول العاملين المنتدبين والعمالة اليومية ضمن الفئات المستفيدة من هذه التخفيضات.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم خدمات رياضية وترفيهية متكاملة تواكب احتياجات منتسبيها والمجتمع الخارجي، مشيرًا إلى أن انطلاق الموسم الصيفي يتزامن مع الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة التي شهدتها منشآت القرية، وعلى رأسها حمام السباحة، الذي أُعيد تشغيله بعد رفع كفاءته الفنية بالكامل، استعدادًا لاستقبال الرواد في أفضل صورة ممكنة.

وجاءت تلك القرارات خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة العامة بالقرية الأوليمبية بجامعة أسيوط، الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد صلاح الدين قراعة، المشرف العام على مركز الخدمة العامة بالقرية الأوليمبية.

خطة الموسم الصيفي الجديد بجامعة أسيوط

كما استعرض الاجتماع خطة الموسم الصيفي الجديد بجامعة أسيوط، والتي تشمل أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، تستهدف مختلف الأعمار والفئات من داخل الجامعة وخارجها، بما يعكس الدور المجتمعي للجامعة واهتمامها بتعزيز الوعي الرياضي والصحي.

وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية والإدارية بجامعة أسيوط، من بينهم الدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والمهندس محمد ثابت عبد العواض، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، والأستاذ أحمد شوقي الكاشف، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، إلى جانب الأستاذ محمد أمين سلامة ممثلًا عن الأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.