وحدة الطب النووي بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول استخدام المصادر المشعة

تنظم وحدة الطب النووي بقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب بجامعة أسيوط، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية غدا الإثنين، دورة تدريبية مكثفة للأطباء والفيزيائين والفنيين، حول الاستخدام الآمن للمصادر المشعة والوقاية من الإشعاعات المؤينة، في سابقة هي الأولى من نوعها.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، وبتنظيم من الدكتورة رحاب فاروق رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتور وليد دياب رئيس وحدة الطب النووي، والدكتورة لمياء العطيفي منسق الدورة.

قسم العلاج الإشعاعى بمعهد جنوب مصر للأورام

تشهد الدورة حضور عدد من الأطباء والفيزيائيين والفنيين من وحدة الطب النووي قسم العلاج الإشعاعى بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، برئاسة الدكتور حمزة عباس. ويحاضر في الدورة لفيف من الخبراء من هيئة الطاقة الذرية.

وتنطلق فعاليات الدورة في الثامنة صباحا، بمدرج رمد بمبنى العيادات الخارجية بجامعة أسيوط، وتستمر لمده أسبوعين.

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