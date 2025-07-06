نائب محافظ الإسماعيلية يناقش تحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة

ناقش المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، دراسة لتحديث المخطط الاستراتيجي التنموي لمدينة الاسماعيلية؛ بهدف صياغة رؤية واقعية وشاملة تستجيب للاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات، بما يضمن تطوير خطة متكاملة أكثر فعالية، تعكس طموحات المدينة وساكنيها.

وذلك في حضور مسئولي هيئة التخطيط العمراني والجهات المعنية.

أبرز النقاط التي تم مناقشتها

وشملت المناقشات عدة نقاط تمثلت في منهجية العمل بمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسماعيلية والدراسات التي تمت على الوضع الراهن رصد الأنشطة الاقتصادية والتغيرات التي حدثت في استعمالات الأراضي وخريطة ملكيات الأراضي الحالية، كذلك التطور العمراني والنسيج العمراني بالمدينة، بالإضافة إلى الدراسات البيئية والطبيعية والتحديات التي تقابل التوسع العمراني بالمدينة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

طرح رؤية تنموية للمقترحات

كما تم طرح الرؤية التنموية المقترحة للمدينة حتى ٢٠٣٥، بما يحقق طموحات المحافظة والاحتياجات الفعلية لها باعتبارها أحد أهم المدن الحضرية بالمحافظة القادرة أن يكون لها دور محوري هام.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وتقوم الهيئة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ وفي إطار تكليف الدولة للهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن المصرية، طبقًا للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ حيث تنص المادة (۱۳) على أن يتم تحديث ومراجعة المخطط الاستراتيجي العام للمدينة كل خمس سنوات لمواكب التغيرات والتطورات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية والأوضاع المحلية.





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