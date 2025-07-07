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رئيس مدينة الإسماعيلية: الدفع بـ 11 سيارة لشفط المياه من مجمع المحاكم (صور)

الدفع بـ 11 سيارة
الدفع بـ 11 سيارة لشفط المياه من مجمع المحاكم، فيتو

أكد العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن الأجهزة التنفيذية استعانت بـ 11 سيارة لشفط كافة تراكمات المياه الناتجة عن كسر ماسورة مياه الشرب بقطر 400 مليمتر أمام مجمع محاكم الإسماعيلية.   

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تلقي البلاغ في الساعة الـ3 

وأضاف أن كافة الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، تحركت فور البلاغ بكسر الماسورة والذى تلقت في الساعة الـ 3 صباحا.  

جانب من أعمال شفط المياه، فيتو 
جانب من أعمال شفط المياه، فيتو 
جانب من أعمال شفط المياه، فيتو 
جانب من أعمال شفط المياه، فيتو 

التواصل مع مرفق مياه هيئة قناة السويس 

وأضاف رئيس مدينة الإسماعيلية، أنه تم على الفور التواصل مع مرفق مياه هيئة قناة السويس لغلق المحبس الرئيسي، كما تم فصل الكهرباء عن المنطقة، وقطع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.  
 

جانب من أعمال شفط المياه، فيتو 
جانب من أعمال شفط المياه، فيتو 
جانب من أعمال شفط المياه، فيتو 
جانب من أعمال شفط المياه، فيتو 

ومن جانبه يتابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات كسر خط مياه شرب 400 مليمتر بمنطقة مجمع محاكم الإسماعيلية دائرة حي ثالث مدينة الإسماعيلية. 
 

جانب من أعمال شفط المياه، فيتو 
جانب من أعمال شفط المياه، فيتو 
جانب من أعمال شفط المياه، فيتو 
جانب من أعمال شفط المياه، فيتو 

محافظ الإسماعيلية يشيد بسرعة الاستجابة

وأشاد محافظ الإسماعيلية بسرعة استجابة كافة الأجهزة المعنية وتعاملها الفوري مع الموقف الطارئ، مؤكدا استمرار كافة الأجهزة المعنية فى عملها لحين الانتهاء من إصلاح الكسر، وعودة كافة المرافق لعملها مرة أخرى. 

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