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رياضة

الأمور حسمت، الأهلي يحصل على توقيع مدافع جديد لمدة 5 مواسم

الأهلي
الأهلي

يواصل مسئولو الكرة بالنادي الأهلي، سعيهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم  صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد. 

وحصل النادي الأهلي على توقيع ياسين مرعي مدافع نادي فاركو لمدة 5 مواسم جديدة بداية من الموسم المقبل مقابل 35 مليون جنيه.

ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من النادي الأهلي خاصة بعد أن توصل الناديين لاتفاق بالصفقة.

ما هي صفقات الأهلي حتى الآن؟

وفي ظل سعي مسؤولو الأهلي للدعم الفريق بالصفقات الجديدة، تستعرض فيتو لكم الصفقات التي نجح الأهلي في إبرامها خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن. 

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية نجح النادي الأهلي في التعاقد مع 6 صفقات حتى الآن وهي: محمود تريزيجيه والحارس محمد سيحا، بالإضافة لأحمد السيد زيزو، ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد شريف.

صفقات الأهلي المنتظرة

وقال مصدر داخل الأهلي: إن العمل مازال متواصلا لحسم المزيد من الصفقات استعدادا للموسم الجديد، حيث يسعي النادي لإنهاء التفاوض مع 3 صفقات أخرى بخلاف صفقة محمد شريف التي تم الإعلان عنها رسميًا.

أضاف: نسعى للتعاقد مع مهاجم وأيضا لاعب في الخط الدفاعي بالإضافة إلى محمد شكري الظهير الأيسر قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

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