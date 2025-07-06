الحملاوي على أعتاب الأهلي رغم الانقسامات، تعرف على التفاصيل

قال مصدر داخل الأهلي إن الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم شلاسك البولندي، يبقى قريبًا جدًا من إتمام إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء لتدعيم هجوم الفريق في انتقالات الصيف الحالية.

وأضاف: اللاعب الفلسطيني أصبح قريبًا من الأهلي أكثر من أي وقت سابق، رغم وجود انقسامات داخل النادي بشأن هذه الصفقة.

وأوضح أن هناك أصواتًا داخل الأهلي طالبت بالتراجع عن الصفقة بسبب واقعة تمرد اللاعب وهروبه من معسكر فريقه للضغط من أجل انتقاله للأهلي، مؤكدًا أن سلوك اللاعب يمثل خطرًا مستقبليًا حال تألقه مع الأهلي وتلقيه عروضًا خارجية. ولكن الأصوات المطالبة بحسم الصفقة أكدت أنها أمور خاصة باللاعب وعلاقته الحالية مع ناديه، وأن الأهلي ليس طرفًا في الأزمة، وأن الفريق في حاجة إلى خدماته، خاصة وأنه لن يُكلف النادي مكانًا في قائمة الأجانب لكونه يحمل الجنسية الفلسطينية.

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين.

وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين للدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

كما حصد أبو علي لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا.

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