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خارج الحدود

قمة "بريكس" تدعو لوقف إطلاق نار غير مشروط بغزة وتدين الهجمات على إيران

بريكس، فيتو
بريكس، فيتو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، مساء اليوم الأحد، أن قمة دول بريكس تدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في قطاع غزة.

 

وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة

وأضافت القاهرة الإخبارية أن "قمة دول بريكس تدين الهجمات العسكرية على إيران، كما تعرب عن مخاوف جدية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية ".

 

القمة الـ١٧ لمجموعة بريكس

تجدر الإشارة إلى أن القمة الـ١٧ لمجموعة "بريكس" تُعقد في مدينة ريو دي جانيرو، بجمهورية البرازيل الاتحادية، خلال يومي ٦ و٧ يوليو الجاري، تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في عدد من الجلسات الخاصة بالدول أعضاء مجموعة "بريكس" إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين بالقمة.

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