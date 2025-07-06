الأحد 06 يوليو 2025
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أخبار مصر

نيابة عن رئيس الجمهورية:

مدبولي يشارك بالجلسة الافتتاحية للنسخة الـ17 لقمة "بريكس" في ريو دي جانيرو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن " الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" في دورتها السابعة عشرة، والتي تنعقد تحت شعار "السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية".

كما شارك الدكتور مصطفى مدبولي في الصورة الجماعية التي التقطت لقادة الدول الأعضاء بتجمع "بريكس".

تجدر الإشارة إلى أن القمة الـ١٧ لمجموعة "بريكس" تُعقد في مدينة ريو دي جانيرو، بجمهورية البرازيل الاتحادية، خلال يومي ٦ و٧ يوليو الجاري، تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في عدد من الجلسات الخاصة بالدول أعضاء مجموعة "بريكس" إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين بالقمة.

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