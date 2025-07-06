الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

إيران: لا أسس قانونية لاستهداف منشآتنا النووية بسبب تكهنات

النووي الإيراني،
النووي الإيراني، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم الأحد: إنه لا أسس قانونية لاستهداف المنشآت النووية في إيران بسبب تكهنات عن إمكانية استخدامها عسكريا مستقبلا.

وأضاف وزير خارجية إيران: يجب عدم تزييف الحقائق من جانب دولة الاحتلال وداعميها، مشيرا إلي أن محاولة تبرير الحرب ضد طهران تعني التواطؤ مع تل أبيب.

منشآت إيران النووية

ويوم الجمعة، وفي كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني وبعد إقرار قانون الضريبة الجديد، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الإنجازات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي قال إنها تحققت خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وقال ترامب الجمعة، إن الولايات المتحدة نفذت "هجمات كبيرة" استهدفت منشآت طهران النووية، مضيفا: "لقد محونا منشآت إيران النووية، وسنحتفي بطياري طائرات B2 الذين نفذوا الضربات". 

وأعلن أن بلاده ستبني ما وصفه بـ"القبة الذهبية" لحمايتها من التهديدات الخارجية.

برنامج إيران النووي دمر بالكامل

وأضاف الرئيس الأمريكي أن العملية العسكرية التي استهدفت منشآت إيران النووية شاركت فيها أكثر من 30 طائرة تزود بالوقود جوًا لدعم المقاتلات الأمريكية.

 وأضاف في كلمته بولاية آيوا: "لقد كانت عملية دقيقة وكبيرة، شاركت فيها قدراتنا الجوية بكفاءة عالية".

وأكد أن برنامج إيران النووي دمر بالكامل وهذا ما أثبتته وكالة الطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن طهران تطلب عقد اجتماع مع واشنطن.

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