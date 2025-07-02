الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أعضاء نادي الإسماعيلي يوقعون استمارات لسحب الثقة من مجلس ابو الحسن (صور)

الجماهير تتسابق لتوقيع
الجماهير تتسابق لتوقيع استمارات سحب الثقة من الإدارة، فيتو

توجه الكثيرون من أعضاء الجمعية العمومية وحاملي عضوية النادي الإسماعيلي، إلى مقر النادي بمحافظة الإسماعيلية، لتدوين استمارات لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي برئاسة نصر ابوالحسن ، وذلك قبل انتهاء الوقت المحدد للتقدم بالاستمارات، والمقرر له غدا الخميس.

الإسماعيلي يقرر إحالة أحمد الشيخ للتحقيق بسبب الهجوم على الإدارة

صحة الإسماعيلية تنظم يوما للكشف المجاني للأسنان بأبو صوير البلد (صور)

مشكلات يعاني منها النادي 

وكان النادي الإسماعيلي قد شهد خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات، من أهمها تأخر صرف مستحقات الموظفين واللاعبين، بالإضافة إلى هبوط ترتيب الإسماعيلي بالدوري العام للمركز الأخير، مما آثار غضب أهالي الإسماعيلية وعاشقي الدراويش ذلك النادي العريق.
 

جانب من تدوين الاستمارات، فيتو
الجماهير تزحف لسحب الثقة من مجلس الإسماعيلي، فيتو
جانب من تدوين الاستمارات، فيتو
الجماهير تزحف لسحب الثقة من مجلس الإسماعيلي، فيتو

وعلى صعيد آخر، كان محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، قد أعلن استقالته من منصبه فى بيان رسمى عقب انتهاء موسم الدراويش بشكل رسمي بنهاية مباراة إنبى، التى حصل فيها الفريق الأصفر على برونزية كأس عاصمة مصر.

جانب من تدوين الاستمارات، فيتو
الجماهير تزحف لسحب الثقة من مجلس الإسماعيلي، فيتو
جانب من تدوين الاستمارات، فيتو
الجماهير تزحف لسحب الثقة من مجلس الإسماعيلي، فيتو

عبد المسيح: جماهير النادي الإسماعيلي العظيمة ستتفهم موقفي

وجاء نص بيان محسن عبد المسيح كالتالي: "جمهور النادي الإسماعيلي العظيم أتصور أنها المرة الأولى التي يحرص فيها عضو مجلس إدارة النادي بتقديم استقالته من منصبه إلى جمهور النادي قبل تقديمها إلى النادي أو الجهة الإدارية، وذلك من خلال إيماني بأن جماهير النادي الإسماعيلي العظيمة سوف تتفهم موقفي بصورة سليمة، وتلك الجماهير هي التي صنعت اسم (سيحا) منذ انتقاله من نادي الشمس بمطلع الثمانينات إلى شمس شموس الأندية النادي الإسماعيلي العريق والكبير. ومن أجل ذلك قمت بترشيح نفسي لمجلس إدارة النادي واختارتني الجمعية العمومية كعضو بمجلس الإدارة، وكان لابد أن أرد الدين إلى الكيان وإلى جماهير النادي". 

وأتم عبد المسيح بيانه قائلا: "أرجو أن يتقبل جمهور النادي الإسماعيلي العظيم اعتذاري عن عدم الاستمرار بمجلس إدارة النادي، وما ذكرته سلفا يؤكد أني لم أقفز من المركب بأي حال من الأحوال، وإنما حاولت بأقصى ما لديَّ أن أكون عند حسن ظن الجمهور والجمعية العمومية، وسأتقدم باستقالتي على الفور للقائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي وللجهة الإدارية. اشكركم جميعًا ودائما معا لخدمة النادي الإسماعيلي".
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية النادى الإسماعيلى هبوط النادي الإسماعيلي الدراويش عشاق النادي الإسماعيلي

مواد متعلقة

أكرم جلال يوجِّه بتكثيف المتابعة الميدانية لتطوير نظم الري بأراضي الإسماعيلية

صحة الإسماعيلية تنظم يوما للكشف المجاني للأسنان بأبو صوير البلد (صور)

إخماد حريق بعقار مكون من أربعة طوابق في فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية تحتضن ورشة عمل "نحو حلول قائمة على الطبيعة" لكتاب البيئة (صور)

الأكثر قراءة

البرلمان يقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم

بعد موافقة النواب، ننشر نص تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

النواب: تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم على السكني وغير السكني

النواب يوافق على تشكيل لجان فحص الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم

السكني 7 سنوات وغير السكني 5، النواب يقر مدة تحرير عقود الإيجار القديم

الأرصاد: ظهور سحب متوسطة وتوقعات بسقوط الأمطار على هذه المناطق بعد قليل

بالأسماء، مصرع وإصابة 10 أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بسوهاج

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-7-2025 بالسوق المحلي

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 2-7-2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته بالهروب من ضغوط الحياة

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا نوح، 950 سنة في الدعوة إلى الله

ما معنى كتاب مرقوم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية