السبت 28 يونيو 2025
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محافظات

بحث 94 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

خدمة المواطنين، فبتو
خدمة المواطنين، فبتو

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيادات المحلية بالمحافظة، بعقد لقاءات لخدمة المواطنين بالقري والمراكز، لتوفير وقت وجهد المواطنين وتوفير الاتصال المباشر لحل المشكلات في كل قري المحافظة.

 لقاءات نائب محافظ الفيوم

عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، التقى خلاله  14 حالة، وبحث  30 طلب ورقي.

لقاءات السكرتير العام

كما عقد كامل علي غطاس، سكرتير عام محافظة الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله  10 حالات،  بحضور  محمد فتحى رئيس مركز ومدينة سنورس،  كما عقد لقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بحث خلاله  18 حالة، بحضور  جمال العوامي رئيس مركز ومدينة طامية.

لقاءات السكرتير العام المساعد

كما عقد  أحمد شاكر سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، لقاء لخدمة المواطنين، لقاءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله  22 حالة،  بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، ولقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله  ١٢ حالة،  بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

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تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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