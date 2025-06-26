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محافظ الفيوم يبحث خطة إنشاء مجمع صناعات مستلزمات الري الحديث

لقاء محافظ الفيوم
لقاء محافظ الفيوم وفد بنك المياه، فيتو

ثمن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التعاون مع بنك المياه المصري، في ظل التحديات المائية التي تشهدها معظم دول العالم، ما يستدعي تضافر الجهود ووضع الرؤى والمقترحات المشتركة، لتطبيق نظم الري الحديث التى تسهم فى ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية المحصولية للفدان، فضلًا عن المحافظة على خصوبة التربة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على وضع أفضل الحلول للاستغلال الأمثل لمياه الري.

مجمع مستلزمات الري الحديث ومجمع فرز النباتات الطبية

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم، مع وفد بنك المياه المصري لبحث آليات إنشاء مجمع متكامل لإنتاج مستلزمات الرى الحديث، وإنشاء محطات لتجميع وغربلة وفرز وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية، وكذا محطات لتخزين المحاصيل وثلاجات لحفظ الخضر والفاكهة، بمنحة من الاتحاد الأوروبي، كما تم استعراض إمكانية إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، بهدف تحسين البيئة، بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية. 

أهمية التعاون مع بنك المياه

الفيوم محافظة زراعية

وأضاف محافظ الفيوم، أن الفيوم محافظة زراعية من الطراز الأول، ولأرضها طبيعة خاصة تستلزم الدقة في استخدام مياه الري، والتوجه إلى استخدام التقنيات الحديثة للري، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بقطاعي الزراعة والري، وتطبيق منظومة الري الحديث يوفر الجهد والمال، وتوفير محطات لفرز وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية، يساعد في تخزين المحاصيل، ما يسهم في الحفاظ على  المحاصيل، ويوفر العديد من فرص العمل.

الرؤية المنهجية لإنشاء المجمع 

وأكد محافظ الفيوم، أنه متهم بسرعة وضع الدراسة العلمية والرؤية المنهجية لإنشاء المجمع المتكامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث، وتحديد إجراءاته اللازمة، واحتياجاته الفعلية "من مساحة الأرض المطلوبة، والطاقة الكهربية اللازمة لتشغيل المجمع بعد إنشائه، وشبكات المرافق التى تخدمه"، مع العمل على الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات التى تتمتع بها المحافظة، لتنفيذ المجمع المتكامل بالشكل الذي يحقق أكبر استفادة للمزارعين الراغبين فى تحول أراضيهم الزراعية لأساليب الري الحديث.

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 ووجه المحافظ رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، بتحديد عدد من قطع الأراضي التى تصلح لإنشاء المجمع المتكامل وكذا محطات تجميع وحفظ وتعبئة المحاصيل الزراعية.

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الفيوم التحديات المائية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم النباتات الطبية والعطرية تدوير المخلفات الصلبة ترشيد استخدام مياه الري مياه الري نظم الري الحديث

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