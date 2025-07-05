روتين العناية بالشعر التالف في فصل الصيف وبمواد طبيعية

روتين العناية بالشعر التالف، يُعد الشعر من أبرز علامات الجمال التي تحرص النساء والفتيات على العناية بها، إلا أن فصل الصيف بما يحمله من حرارة شديدة، ورطوبة عالية، وتعرض مباشر لأشعة الشمس، إلى جانب السباحة في مياه البحر أو المسابح التي تحتوي على الكلور، كلها عوامل تؤدي إلى تلف الشعر وجفافه وفقدان لمعانه.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر التالف في فصل الصيف لا تتطلب ميزانية كبيرة أو منتجات باهظة الثمن، بل يمكن للطبيعة أن تقدم حلولًا فعالة ولطيفة تعيد للشعر حيويته وتألقه.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أن الاستمرارية هي السر، وعدم إهمال العناية الدورية، وفهم طبيعة شعرك واختيار ما يناسبه من وصفات. فالشعر، مثل البشرة، يحتاج إلى تغذية وحماية دائمة خاصة في الظروف القاسية مثل حرارة الصيف.



وفي هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أهم الطرق والوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في الصيف لعلاج الشعر التالف، دون اللجوء إلى منتجات كيميائية قد تزيد الوضع سوءًا.



أسباب تلف الشعر في الصيف



أشعة الشمس فوق البنفسجية: تؤدي إلى إضعاف بنية الشعر الخارجية وتجفيف الزيوت الطبيعية، مما يسبب تقصفًا وفقدانًا للمرونة.

الرطوبة العالية: تزيد من تجعد الشعر، خاصة الشعر المموج أو المجعد بطبيعته، مما يصعب التحكم فيه.

المياه المالحة ومياه الكلور: تعمل على سحب الرطوبة من الشعر، وتجعل خصلاته جافة وهشة.

الغسل المتكرر: يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية الواقية من فروة الرأس، فيفقد الشعر مرونته ولمعانه.

استخدام أدوات التصفيف الحراري: مثل المكواة والسيشوار، خاصة مع الحرارة العالية في الصيف، يضاعف من الضرر الواقع على الشعر.

أفضل زيوت للشعر

خطوات يومية للعناية بالشعر التالف صيفًا



التقليل من غسل الشعر: مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع تكفي، مع استخدام شامبو طبيعي خالٍ من الكبريتات والسيليكون.

الترطيب الدائم: باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرجان قبل التعرض للشمس.

استخدام واقٍ للشعر من الشمس: أو ارتداء قبعة واسعة عند الخروج في فترات الذروة.

قص الأطراف التالفة: كل 6 إلى 8 أسابيع للتخلص من التقصف وتشجيع نمو شعر صحي.

تجنب التصفيف الحراري قدر الإمكان: وترك الشعر ليجف بشكل طبيعي.

وصفات طبيعية لعلاج الشعر التالف



1. ماسك الزبادي والعسل

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة:

يُخلط الزبادي مع العسل ويوضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يُترك لمدة 30 دقيقة ثم يُغسل بماء فاتر وشامبو خفيف.

الفائدة: يرطب الشعر بعمق ويغذيه بالبروتين والفيتامينات.

2. حمام زيت جوز الهند الساخن

الطريقة:

يسخن مقدار مناسب من زيت جوز الهند حتى يصبح دافئًا.

يُدلك به فروة الرأس ويُوزع على كامل الشعر.

يُلف الشعر بمنشفة دافئة لمدة ساعة ثم يُغسل.

الفائدة: زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي تخترق جذع الشعرة وتعيد إصلاح التلف.

3. ماسك الموز وزيت الزيتون

المكونات:

موزة ناضجة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

تُهرس الموزة وتُخلط مع الزيت حتى تتكون عجينة ناعمة.

توضع على الشعر لمدة 45 دقيقة ثم تُغسل.

الفائدة: يمنح الشعر نعومة ولمعانًا ويعيد له مرونته الطبيعية.

4. شاي البابونج لشطف الشعر

الطريقة:

يُحضّر شاي البابونج ويُترك ليبرد.

بعد غسل الشعر بالشامبو، يُشطف بالشاي ويُترك ليجف دون غسله بالماء.

الفائدة: يساعد في تهدئة فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر، ويضيف لمعانًا طبيعيًا.

أطعمة لصحة الشعر

أطعمة مفيدة لصحة الشعر في الصيف



لا تكتمل العناية بالشعر من الخارج فقط، بل من الضروري أيضًا دعم صحة الشعر من الداخل من خلال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، ومنها:

البيض: غني بالبروتين الضروري لتقوية الشعر.

الأفوكادو: يحتوي على دهون صحية وفيتامين E الذي يغذي فروة الرأس.

الجزر: غني بفيتامين A الذي يحفز نمو الشعر.

المكسرات: خاصة الجوز واللوز، لاحتوائها على أوميغا 3 والزنك.

الخضروات الورقية: كالسبانخ والجرجير، فهي غنية بالحديد وحمض الفوليك.

نصائح هامة لشعر صحي في الصيف



استخدام مشط خشبي واسع الأسنان لتقليل تكسر الشعر.

ربط الشعر على شكل ضفيرة أو كعكة غير مشدودة لحمايته من التقصف.

شرب الماء بوفرة للحفاظ على رطوبة الشعر من الداخل.

الابتعاد عن صبغات الشعر القوية أو الفرد الكيميائي خلال شهور الصيف.

الاهتمام بروتين أسبوعي منتظم من الماسكات الطبيعية، لتحسين ملمس الشعر تدريجيًا.

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