تعرف على البرامج الدراسية بكلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر

أعلنت جامعة بدر، فتح باب القبول المبكر أمام طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة للالتحاق بكلياتها للعام الجامعى القادم 2025 - 2026.

وتستقبل جامعة بدر طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للالتحاق بكليات:الطب البشري، الصيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية العلاج الطبيعي، كلية الطب البيطري، كلية الهندسة، كلية العلوم السينمائية والمسرحية، كلية التشريع والقانون، كلية السياسة والاقتصاد، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية المساعدة، كلية التمريض، كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، كلية اللغات والترجمة،كلية الفنون التطبيقية.

أقسام كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر

بينما تضم كلية العلوم السينمائية والمسرحية أقسام التمثيل والإلقاء، وقسم السينما، وقسم التصميم، وقسم الجرافيك والمالتيميديا، وقسم الإعلام والانتاج والاعلانات، وقسم فنون الاستعراض، وقسم الموسيقى.

وتقبل كلية العلوم السينمائية بجامعة بدر بالقاهرة، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، إضافة إلى قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك طلاب الدبلومات الفنية، وتقدم الكلية 8 برامج دراسية تواكب كافة المواهب وتلبى تطلعات الطلاب للالتحاق بالبرنامج الذي يتماشى مع مواهبهم.

وتعمل كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر بالقاهرة، على تنمية مواهب الطلاب بتشكيل فرق طلابية في مختلف الفنون وفقا للتخصصات بالكلية والعمل على إنتاج مسرحيات وأفلام، والاشتراك للطلاب في مختلف المسابقات المحلية للمنافسة وتقديم عروض مسرحية متنوعة.

بروتوكول تعاون بين كلية العلوم السينمائية ببدر وأكاديمية الفنون

ووقعت الكلية برتوكول تعاون مشترك بين أكاديمية الفنون وكلية السينما والمسرح بجامعة بدر، والذي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للكلية بهدف تبادل الخبرات والتنسيق في مجالات التعليم والبحوث التطبيقية.

وتعتبر جامعة بدر من الجامعات التي لديها رؤية شاملة وكاملة لتنمية الإنسان، ولديها 22 ألف طالب، وهى حريصة على تنمية الفكر الإبداعي والابتكاري لدى الطلاب، مع تنمية فكرة ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة، وتنمية المهارات التي يحتاجها الطالب في كل الكليات من تعلم اللغات وأساليب العمل الجماعي واستخدام التكنولوجيا المتطورة، وهي أمور يتم تدريب الطلاب عليها.

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