«تطوير التعليم بالوزراء» يبحث التعاون مع أكاديمية الفنون لدعم الموهوبين (صور)

التقت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لـصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدًا من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، وذلك ضمن خطوات تفعيل مشروع «مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين» الذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ويستهدف تعزيز قدرات الشباب في مجالات الفنون والإبداع وتحويل الموهبة إلى فرصة اقتصادية حقيقية.

وفد أكاديمية الفنون مع امين صندوق تطوير التعليم

ويأتي هذا اللقاء في إطار السعي المشترك بين صندوق تطوير التعليم، وأكاديمية الفنون، لربط التعليم الإبداعي بسوق العمل عبر تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات المحلية، وتسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الواقع، حيث جرت مناقشة آليات التعاون في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين وتوفير التدريب والدعم اللازم لهم بما يتيح تحويل الموهبة إلى مشروعات صغيرة مستدامة تسهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

الفنون قطاع واعد في خلق فرص العمل للشباب

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة رشا شرف، أن الاستثمار في طاقات الشباب المبدع يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الفنون تمثل قطاعًا واعدًا يمكن من خلاله خلق فرص عمل حقيقية للشباب خاصة عند دمجه بريادة الأعمال.

وفد أكاديمية الفنون مع امين صندوق تطوير التعليم

وأوضحت أن مشروع Skill Up 21 يركز على بناء قدرات النشء والشباب وفق أحدث النظم التدريبية التي تجمع بين المهارات التقنية والشخصية وتؤهلهم ليكونوا صناعًا للفرص لا مجرد باحثين عنها.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن هذا التعاون يعد خطوة واعدة نحو دمج الإبداع الفني بمنظومة التنمية الوطنية الشاملة، بما يعكس توجه الجمهورية الجديدة لتعزيز دور الفنون كرافد تنموي يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومجتمع منتج ومبدع، ويواكب أهداف رؤية مصر 2030.

وفد أكاديمية الفنون مع امين صندوق تطوير التعليم

من جانبها أعربت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها بهذا التعاون مع صندوق تطوير التعليم، مؤكدة أن الأكاديمية تمتلك خبرات متراكمة وكوادر مؤهلة لاكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المجالات الفنية، وأن هذا التعاون يمثل فرصة حقيقية لفتح مسارات جديدة أمام الشباب المبدع ليكون جزءًا فاعلًا في عملية التنمية، مشيرة إلى أن ربط الفنون بسوق العمل يضمن استدامة الموهبة ويحول الإبداع إلى قوة إنتاجية تسهم في بناء المستقبل وتعزز من مكانة الفنون كرافد ثقافي واقتصادي في آن واحد.

وشارك في الاجتماع من جانب صندوق تطوير التعليم الدكتورة رانيا نخيل مدير مشروع مهارات القرن الواحد والعشرين، محمد سامي منسق المشروع، هالة سعيد المسؤول الإداري، فيما حضر من جانب أكاديمية الفنون عدد من مستشاري وعمداء المعاهد المتخصصة منهم الدكتور حسام محسب مستشار رئيس الأكاديمية، الدكتور محمد كمال، الدكتور لمياء محمد، الدكتور سمر سعيد، الدكتور إيمان أمين، الدكتور محمود فؤاد، الدكتور رحاب عصام.

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