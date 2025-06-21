إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعلنت جامعة بدر عن دخولها ضمن تصنيف التايمز في نسخته للتأثير Times Higher Education Impact Rankings 2025، والذي يقيس أداء الجامعات بناءً على مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث تم ادراج جاءت الجامعة في الترتيب (801_1000).

وأكد الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس جامعة بدر - في تصريح له اليوم - أن الجامعة حققت خلال الفترة الماضية العديد من الانجازات العلمية والتقدم على مستوى التصنيفات الدولية، وأن الجامعة حريصة على الاهتمام بالبحث العلمي والنشر في مختلف الدوريات العلمية على مستوى العالم، الأمر الذي أثر بشكل ايجابي في تصنيف الجامعة محليا ودوليا.

وقال القلا إن جامعة بدر لديها اهتمام كبير بالاستفادة من المخرجات العلمية والبحثية التي يقدمها الطلاب والباحثون تحت إشراف كوكبة من الأساتذة والخبراء في مختلف المجالات لتحقيق أكبر استفادة مجتمعية في اطار خطة الدولة المصرية 2030، وتوظيف البحث العلمي لخدمة مؤسسات الدولة للمساهمة في ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة التى وضع أساسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رؤية جامعة بدر لتحقيق الجودة في التعليم العالي

وأضاف أن جامعة بدر وضعت منذ انطلاق العمل بها في عام 2014 رؤية شاملة لتحقيق أعلى معدلات الجودة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تعد الجامعة هي الأكبر بين الجامعات المصرية من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها نحو 45 فدانا، وتضم 16 كلية، وتقوم بالتدريس لنحو 20 ألف طالب.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة تتابع عن قرب تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الأكاديمية وتطوير قاعات الدراسة ومعامل الأبحاث، والتحديث المستمر للبرامج الدراسية لتناسب المتطلبات الحديثة والمتلاحقة لأسواق العمل في الداخل والخارج، وأن الجامعة تولى اهتماما خاصا بالأنشطة الطلابية في مختلف المجالات.

وتابع قائلا، إن جامعة بدر حققت العديد من الانجازات خلال عام 2024، لافتا إلى حصولها على المركز الأول بالتصنيف العالمي شنغهاي بمجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية والمركز التاسع على مستوى الجامعات المصرية، موضحا أن جامعة بدر هى الوحيدة بين الجامعات الخاصة التي ظهرت بالتصنيف العالمي شنغهاي لعام 2024 بمجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية وحصلت على المركز الثالث عشر على مستوى الجامعات المصرية، وأنها أيضا من بين أكثر من ألف جامعة على مستوى العالم احتلت المركز الخامس والأربعين في الابتكار وذلك بالتصنيف العالمي للجامعات للابتكار لعام 2024.

ونوه الدكتور القلا إلى أن جامعة بدر بالقاهرة احتلت المركز 725 عالميًا بالتصنيف العالمي الاندونيسي UI GreenMetric لعام 2023، وأنها من بين الجامعات المصرية، حصلت على المركز الثالث والثلاثين بالتصنيف العربي للجامعات العربية لعام 2024، كما أنها حصلت للعام الثالث على المركز 801-1000 في التصنيف العالمي الانجليزي Times Higher Education - Impact.

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