قطار امتحانات الثانوية العامة يصل محطة الرياضيات والجيولوجيا.. التعليم تؤكد انضباط اللجان.. تتابع المحافظات من خلال غرفة العمليات المركزية.. وتعليمات جديدة من الوزارة

أدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) بإجمالي (112491) طالبًا/ طالبة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات، كما أدى طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم بإجمالي (19265) طالبًا/ طالبة، والامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات بإجمالي (3887) طالبًا/ طالبة، والامتحان في مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية بإجمالي (4600) طالبًا/ طالبة، وذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، وامتحان مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، وذلك أمام (16) لجنة، كما أدى (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) أمام (26) لجنة.

وقد تواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم، وكذلك التأكيد على ضرورة متابعة منظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان أثناء فترة انعقاد الامتحان، للحفاظ على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

تنظيم الآليات الخاصة بامتحانات يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو 2025

وفي سياق متابعة سير الامتحانات، وجه خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، مديرى المديريات التعليمية بالتنبيه على تنظيم الآليات الخاصة بامتحانات يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو 2025، في مواد (الأحياء، الرياضيات التطبيقية، والإحصاء)، وذلك نظرًا لوجود تراجم لهذه المواد، مع ضرورة الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة، لضمان حُسن التنظيم، وتجنبًا لحدوث أي أخطاء في التوزيع قد يسبّب عجزًا في عدد الأوراق.

كما شدد الأستاذ خالد عبد الحكم على ضرورة التأكد من أن المفاهيم الخاصة بمادة الأحياء عبارة عن خمس ورقات باللغة العربية ومترجمة، في حين تحتوي كراسة الأسئلة الخاصة بمادة الإحصاء على أربع ورقات للمفاهيم، أما مفاهيم مادة الرياضيات فتأتي ضمن كتيب المفاهيم الموجود باللجنة.

وقد شهدت لجان الامتحانات اليوم أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 (النظام الجديد) امتحان الدور الأول في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات (التطبيقية) لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب (النظام القديم) يوم الثلاثاء 8/ 7/ 2025 الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يوم الثلاثاء 8/ 7/ 2025 امتحان مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) يوم الثلاثاء 8/ 7/ 2025 امتحان مادة التاريخ (ورقة ورقة ثانية).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.