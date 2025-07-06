قرار جديد لوزارة الداخلية بشأن أكاديمية الشرطة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 146 تابع (ب)، الصادر في 6 يولية 2025، قرارا جديدا لوزارة الداخلية رقم 1203 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976.

ونص قرار وزارة الداخلية في مادته الأولى على أن " يستبدل بنص البند (١) من المادة (27) من اللائحة الداخلية لأكاديميـة الـشرطة المشار إليها، النص الآتى:

١ -أن يكون من ضباط الشرطة العاملين، من خريجى كلية الـشرطة بنظام (الأربعة أعوام أو العامين أو قسم الضباط المتخصصين)، ويعتبر ذلك شرط قبول واستمرار للدراسة بالكلية.

ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية الدبلومات التى تمنحها كلية الدراسـات العليا (فقـط) لخريجى قسم الضباط المتخصصين، دون الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة".وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر ة بقـرار رئـيس الجمهوريـة رقم 809 لسنة 1975، وعلى اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادر ة بقرار وزير الداخليـة رقـم 864 لسنة 1976.

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