أكاديمية الشرطة تستقبل شباب منحة ناصر للقيادة الدولية ضمن فعاليات الدفعة الخامسة

استقبلت أكاديمية الشرطة 150 شابًا وفتاة من المشاركين في منحة ناصر للقيادة الدولية – الدفعة الخامسة، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الجمهورية، ضمن فعاليات تعزيز الوعي وتأهيل الكوادر الشابة للقيادة.

وتضمنت الزيارة جولة داخل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، حيث اطلع المشاركون على برامج التأهيل العلمي المتاحة للضباط، ثم تعرفوا على إمكانيات المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، ودوره في إعداد الكوادر الشرطية لمهام دولية.

كما تابع الوفد عرضًا تدريبيًا ومحاضرات بكلية الشرطة، بجانب جولة تفقدية بالميادين التدريبية التي تحاكي سيناريوهات العمل الأمني.

وفي إطار اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، شملت الزيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، حيث اطلع الشباب على منظومة الرعاية الشاملة للنزلاء، وبرامج التأهيل المهني والنفسي المتبعة لدمجهم في المجتمع بعد انقضاء العقوبة.

وفي ختام الزيارة، أشاد المشاركون بالجهود المبذولة في تطوير المنظومة الأمنية والعقابية، وتكريس المفاهيم الحديثة للعدالة واحترام كرامة الإنسان.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.