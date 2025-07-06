الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

طلاب ثانوية الشرقية: امتحان الرياضيات البحتة سهل نسبيا لكن الوقت لم يكن كافيا (فيديو وصور)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

أبدى عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، شعبة الرياضيات، آراء متباينة بشأن مستوى امتحان مادة "الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)" الذي أدوه صباح اليوم، ضمن اختبارات الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025.

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وأكد بعض الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، واحتوى على أسئلة مباشرة، إلا أنهم أشاروا إلى وجود "نِقاط صعبة تحتاج إلى تفكير عالٍ"، وهو ما تسبب في ضغط على الوقت المتاح للإجابة.

 

 

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو
امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

استقرار الأجواء داخل اللجان وتوافر الهدوء والانضباط

وشكا طلاب آخرون من قصر مدة الامتحان مقارنة بحجم الأسئلة، ما حال دون مراجعة كاملة للإجابات، رغم استقرار الأجواء داخل اللجان وتوافر الهدوء والانضباط.

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو
امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الأحد، استمرار ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان انضباط سير العملية الامتحانية داخل جميع اللجان.

وأدى نحو 62 ألفًا و207 طلاب وطالبات امتحاناتهم داخل اللجان الموزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة. حيث خاض طلاب شعبة الرياضيات بالنظام الجديد امتحان مادة "الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)"، في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط منذ اللحظات الأولى، مع متابعة دقيقة من غرف العمليات للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو
امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

في الوقت ذاته، يؤدي طلاب النظام القديم الامتحان في ثلاث مواد مختلفة، وهي: "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لطلاب شعبة العلوم، و"الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)" لطلاب شعبة الرياضيات، و"علم النفس والاجتماع" لطلاب الشعبة الأدبية.

طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اختبار "مقاييس المفاهيم"، حيث يمتحن طلاب شعبة العلوم في مادة الأحياء، فيما يخضع طلاب شعبة الرياضيات لاختبار الرياضيات البحتة.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات  الثانوية العامة العام الحالي نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو
امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب.

وأكد الوزير أهمية قيام مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة الكاميرات داخل اللجان، والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة دخول الملاحظين إلى اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان، لضمان الجاهزية والانضباط.

وجدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الواضحة في هذا الإطار.

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة حريصة على دعم المديريات التعليمية في التعامل مع الحالات المختلفة، وتوفير كافة وسائل الدعم القانوني والإجرائي لهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بأعلى درجات الانضباط والنزاهة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب

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