الذكرى الأولى لفقيد الكرة المصرية، كيف عاد أحمد رفعت من الموت ليكشف الحقيقة؟!.. مأساة وفاته أوجعت قلوب المصريين.. 35 صدمة كهربية أعادت قلبه للحياة.. من المتهم بالتسبب في رحيله؟!

تحل اليوم، 6 يوليو، الذكرى السنوية الأولى لوفاة فقيد الكرة المصرية الراحل أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت والزمالك والمصري وإنبي السابق.

ذكرى وفاة أحمد رفعت

تلقت الكرة المصرية خبرا حزينا في 6 من يوليو 2024 أدمى القلوب وأبكى الكثيرين حزنا على وفاته.. فقبل عام من اليوم، رحل أحمد رفعت، بعد صراع مع الأمراض التي انتشرت في جسده نتجت عن توقف قلبه وسقوطه مغشيا عليه بأرض الملعب خلال مباراة الفريق والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز يوم 11 مارس 2024.

عاد أحمد رفعت للحياة ونجا من الموت بأعجوبة، وكان لذلك حكمة من الله حتى يظهر في أحد البرامج ليكشف ويشير إلى وجود متورطين في أزمته أوصلوه إلى هذه الحالة، لكن القدر لم يمهله.. وكأنه أبلغ الرسالة التي عاد للحياة من أجلها، ثم توفي، تاركا ملايين من علامات الاستفهام حتى يظهر نادر شوقي وكيله لاحقا باكيا في نفس البرنامج كاشفا الحقيقة، وتعرض اللاعب لضغوط نفسية من ثلاثة أشخاص أشار إليهم أحمد رفعت في تصريحاته؛ ما أدى إلى وفاته.

سقوط أحمد رفعت

فوجي جميع من كانوا في ستاد الإسكندرية يتابعون مباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت، يوم الإثنين 11 مارس 2024، ضمن مباريات الجولة الـ 16 بالدوري الممتاز بسقوط أحمد رفعت لاعب نادي مودرن مغشيا عليه، وتوقف القلب لفترة طويلة بشكل مفاجئ.

حاول الجهاز الطبي إسعاف اللاعب في الملعب، لكن اللاعب احتاج وقتا طويلا إلى أن تم إنعاش عضلة القلب، وهو ما أثر على جميع أعضائه بعد ذلك، خاصة الكبد والكلى ليتم نقله الى مستشفى زمزم بمدينة الإسكندرية.

استجابة قلب أحمد رفعت للجلسات

واستجاب قلب أحمد رفعت لمحاولات الإنقاذ المضنية التي بذلها الأطباء منذ سقوطه مغشيا عليه بمباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري.

وأوضح الأطباء أن أحمد رفعت كانت استجابته بطيئة للغاية وأخيرا استجاب القلب للنبض بعد 35 صدمة كهربائية على القلب، وتم إحضار استشاري قلب من خارج المستشفى، ثم تم نقله للعناية المركزة.

ورغم استجابة القلب إلا أن تحسن حالة اللاعب كان طفيفا.

وضع رفعت على جهاز التنفس الصناعي

تم وضع أحمد رفعت علي جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة لفترة طويلة بمستشفى زمزم ثم استعادة وعيه وتنفسه في 21 من شهر مارس ليتم نقله لغرفة أخرى مجهزة ثم تحسنت حالته؛ الأمر الذي أدى إلى نقله إلى مستشفى بالقاهرة في محاولة لتحسين وضع الكلى والرئة.

وأصدر مستشفى زمزم في الإسكندرية بيانًا رسميًّا بنقل أحمد رفعت إلى القاهرة صباح الأربعاء 27 من مارس إلى القاهرة بعد تحسن حالته واستعادة الوعي بشكل كامل.

5 غسلات تنشيطية للكلى

وكشف أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج لـ أحمد رفعت، أن اللاعب أجرى 5 غسلات تنشيطية للكلى حتى تصل للتحسن الكامل لبحث قرار استكمال الغسيل الكلوي التنشيطي من عدمه.

ظل أحمد رفعت تحت الملاحظة بمستشفى زمزم بالإسكندرية ثم مستشفى بالقاهرة لمدة 29 يومًا منذ 11 من شهر مارس 2024، وحتى 9 من أبريل الذي شهد خروجه والذهاب إلى منزله.

وشهدت الـ 29 يومًا التالية، تنقَّله بين العناية المركزة بمستشفى زمزم، ثم استعادة وعيه وتنفسه بشكل طبيعي ليتم نقله لغرفة أخرى مجهزة ثم تحسن حالته؛ الأمر الذي أدى إلى نقله إلى مستشفى بالقاهرة في محاولة لتحسين وضع الكلي والرئة التي تأثرت ومعها الرئة والكبد بتوقف قلبه لمدة طويلة.

وصاحب تلك الرحلة المرضية القاسية وجع قلوب أسرته وزملائه ومسؤولي اللعبة وكل من يتابع كرة القدم، على ما حدث لهذا الشاب الذي عاد من الموت بمعجزة إلهية نادرًا ما تحدث.

احمد رفعت يكشف المتسببين في مرضه

ويشاء القدر ويظهر أحمد رفعت مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة إم بي سي مصر في 23 من يونيو 2024 ليكشف عما مر به من ظروف قاسية بنادي مودرن سبورت، وفشل تجربة احترافه بسبب ثلاثة اشخاص في النادي كانوا سببا فيما وصل إليه من حزن وقهر وحسرة، لكنه رفض ذكر أسمائهم ليضع مليون علامة استفهام أمام الجميع ويعد بكشف المتورطين في أزمته قريبا.

رفعت وأحمد دياب، فيتو

رفعت يودع زملاءه

حرص رفعت على الذهاب إلى تدريبات مودرن سبورت قبل وفاته بأسبوع واحد، وكأنه يعلم أنه راحل ومفارق للحياة.

عاش أحمد رفعت ما يزيد عن 3 شهور بجهاز تنظيم ضربات القلب مع العديد من الأدوية اليومية حتى تدهورت صحته، وتوفي في 6 من يوليو 2024.

نادر شوقي يفجر المفاجأة

ظهر نادر شوقي وكيل أحمد رفعت، ليكشف أن مسئولي مودرن هم السبب في قهر اللاعب؛ مما أدى إلى وفاته، وكانت تشير علامات الاتهام إلى الكثيرين الذين خضعوا بعد ذلك للتحقيق، ومنهم أحمد دياب وأحمد شوبير ووليد دعبس وعبد الظاهر السقا.

وكشف وكيل أحمد رفعت لقناة "MBC مصر 2" أن نادي مودرن سبورت"فيوتشر سابقا" برئاسة أحمد دياب ووزارة الشباب والرياضة المتسبب الرئيسي في وفاة أحمد رفعت.

وأوضح شوقي أن فيوتشر أنهى الاتفاق مع نادي الوحدة الإماراتي، وكان لا يحق له قانونيا الخروج من البلاد وأن فيوتشر تقاضي ٥٠٠ ألف دولار.

وتابع نادي شوقي: "تصريح السفر الذي استخرجه مسئولو نادي فيوتشر لأحمد رفعت من وزارة الشباب والرياضة لمدة ٣ أشهر كمعايشة.. هل يعقل لاعب عنده ٢٩ سنة يخرج معايشة، وهم متفقون على انتقاله للوحدة لمدة عام.. إزاي؟!.

وتابع: “أحمد معملش حاجة من الكرة، الوحدة الإماراتي كان السبيل وفرصته لعمل فلوس وضيعوا عليه الفرصة دي وكانوا سبب إنه اتاخد للتجنيد والسجن”.

وكشف نادر شوقي أنه تلقى ما يقرب من 50 مكالمة من أجل منعه من الظهور ببرنامج إبراهيم فايق على قناة إم بي سي.

وقال وكيل أحمد رفعت وهو غارق في البكاء لقناة "MBC مصر 2": جالي حوالي 50 مكالمة يا إبراهيم، وأنت عارف عشان مجيش وأقول الحقيقة.. بس أنا مبسوط عشان قلت الحقيقة وريحت أحمد".

وتابع: “أحمد كان بيسألني كل شوية.. مش عارف أجاوبه.. أحمد كان تايه.. محدش سأل عليه من الكبار ولا عبَّره.. كان نفسه يتقدر، مش يتم تجاهله بالشكل ده.. أحمد معملش فلوس من كرة القدم”.

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