رئيس مودرن سبورت يكشف مفاجأة عن عقد أحمد رفعت وحلقة إبراهيم فايق (فيديو)

أحمد رفعت، قال الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت:"كنت متخوفا من ظهور أحمد رفعت مع الإعلامي إبراهيم فايق حتى لا يتعرض لضغط عصبي زائد أثناء وقت الحلقة، وكنا بنحاول تركيب جهاز له لمتابعة وضع القلب ولكنه لم يقم بتركيبه".

ضغوط حلقة أحمد رفعت مع إبراهيم فايق

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": "طلع أحمد رفعت مع إبراهيم فايق وقال اللى قاله، ولكننا نؤكد أننا في مودرن سبورت محدش وضع ضغوط نفسية عليه، والمسألة خارج النادي تمام وإحنا مستحيل نخلي لاعب عندنا يتحط عليه ضغوط خارجية، مستحيل كنا نسيب أحمد يتحط عليه ضغوط وفي النهاية هو قضاء ربنا ومفيش حاجة تمنع الموت".

أحمد رفعت، فيتو

ضغوط الحياة وقصة رحيل أحمد رفعت

وأضاف: "ضغوط الحياة العامة كتيرة جدا وإحنا عايشينها، والعملية صعبة، ولكن ما نود تأكيده أن أحمد رفعت لم يمارس عليه أي ضغوط".

مدة عقد أحمد رفعت ووعد وليد دعبس

وأوضح:"عقد أحمد رفعت داخل نادي مودرن سبورت سنة واحدة ولم أصدر أية تصريحات أو وعود بشأن منح أسرته عقد 4 سنوات، والعقد بتاعه اللي عنده هيستمر لأهله، واللى أسرته تحتاجه انا هاكون معاهم وهادعمهم ودي أخلاق المصريين كلهم وده واجب، وسأتكفل بأية طلبات لأسرته".