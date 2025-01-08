الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

احمد رفعت. فيتو
احمد رفعت. فيتو

أصدر نادي مودرن سبورت  بيانًا للرد على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي تلزم الفريق بدفع 22 مليون و250 ألف جنيه وإلزام النادي بسداد مبلغ وثيقة التأمين.

وقال مودرن سبورت في البيان: "يؤكد نادي مودرن سبورت على التزامه الكامل بأداء كافة مستحقات ابن النادى المرحوم أحمد رفعت لورثته الشرعيين وذلك طبقًا للتعاقد المبرم بين النادي واللاعب، ويؤكد كذلك على أداء تلك المستحقات وفقًا للمواعيد المحددة بعقد اللاعب حتى نهاية مدته موسم 2025/2026". 

وأضاف: "أن النادي يقوم بأداء كافة مستحقات اللاعب طبقًا للعقد منذ إصابته وحتى اليوم وذلك في حساب شقيق اللاعب البنكي. (مرفق صور من الايداعات البنكية)".

وتابع:" تؤكد إدارة نادي مودرن سبورت أنها لم تقصر في أداء كافة حقوق اللاعب كاملة حال حياته ولورثته الشرعيين من بعد وفاته وذلك وفقًا لبنود عقد اللاعب واحترامًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك وأنها مستمرة في أداء مستحقات اللاعب وفقًا للمواعيد المحددة بعقد اللاعب وحتى نهاية مدة العقد".

 

وقال النادي:" إدارة مودرن سبورت على أن اللاعب المرحوم: أحمد رفعت ابنًا لنادي مودرن سبورت ولم نتخلى عنه لحظة واحدة منذ إصابته وحتى وفاته وإدارة النادي مستمرة في أداء كافة مستحقات اللاعب حتى نهاية مدة العقد بانتهاء موسم 2025 /2026".

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احمد رفعت نادى مودرن سبورت لجنة شئون اللاعبين

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