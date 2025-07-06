“المصري” أول الأندية المشاركة في إحياء ذكرى وفاة اللاعب أحمد رفعت

أحيا النادي المصري الذكرى السنوية الأولى لوفاة فقيد الكرة المصرية الراحل أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت والزمالك والمصري وإنبي السابق.

المصري يحيي ذكرى وفاة أحمد رفعت

ونشر النادي المصري تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها: "الذكرى السنوية الأولى لفقيد الرياضة المصرية بصفة عامة والنادي المصري بصفة خاصة، نجمنا الراحل أحمد رفعت والذي وافته المنية في مثل هذا اليوم من العام الماضي. رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته".





ذكرى وفاة أحمد رفعت

وتحل اليوم الأحد الذكرى السنوية الأولى لوفاة فقيد الكرة المصرية الراحل أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت والزمالك والمصري وإنبي السابق.

وتوفي أحمد رفعت في 6 من يوليو 2024 بعد صراع مع الأمراض التي نتجت عن سقوطه مغشيا عليه بأرض الملعب خلال مباراة الفريق والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز يوم 11 مارس 2024.

وأعلنت صفحة فيوتشر بـ"فيس بوك"، في السادسة صباح السبت الموافق 6 يوليو 2024 وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقالت صفحة فيوتشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

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