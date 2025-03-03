تكريمًا له، أحمد رفعت يزين إعلان المصري لمباراة مودرن سبورت

الدوري الممتاز، يواصل النادي المصرى البورسعيدى تكريمه للاعب الراحل احمد رفعت لاعب الفريق السابق قبل مواجه ناديه الأخير أيضا مودرن سبورت الليلة.

وقام النادي المصري بنشر صورة للاعب تكريما لذكراه قبل مواجهته مساء اليوم الاثنين بنظيره مودرن سبورت ضمن الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري باستاد السويس الجديد.

ونشرت صفحة النادي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي معلقة:"جميل الأثر.. الغائب الحاضر معنا الليلة".

يذكر أن الفقيد أحمد رفعت كان لاعبا بصفوف مودرن سبورت وسقط مغشيا عليه خلال شهر مارس من العام الماضي وتحديدا في ال11 من مارس في مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقدًا للوعي دون أي تدخل بسبب توقف عضلة القلب، مما أدى إلى توقف أغلب أجهزة الجسم التي أثرت سلبيا على حالته الصحية.

وبعد فترة طويلة من العلاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريبًا عاد للحياة مرة أخرى وغادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهود بدني كبير.

وخرج رفعت في إحدى البرامج كاشفا عن أشخاص بنادي مودرن سيورت كانو سببا رئيسيا في تعرضه للقهر ثم سقوطه مغشيا عليه.

ولكن القدر داهمه سريعًا بعدما توفي بشكل مفاجئ في صباح السادس من شهر يوليو الماضي، وودع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت عالمنا عن عمر بلغ 31 عامًا بعد تدهور حالته الصحية فجاة.

موعد مباراة المصري ضد مودرن سبورت

وتنطلق صافرة مباراة المصري ومودرن سبورت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين باستاد السويس الجديد لحساب الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ومودرن سبورت اليوم الإثنين عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1.

ويحل المصري بقيادة التونسى أنيس بوجلبان بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثية نظيفة، بالجولة الماضية فيما تلقي مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبد الحق بن شيخة الخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الماضية.

ويحتل المصرى المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 16 لقاء، فاز 7 وتعادل 6 وخسر 3، أحرز لاعبوه 15 هدفا، ومنى مرماه بـ9 أهداف.

ويحتل مودرن المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 16 لقاء، فاز فى مباراة وحيدة، وتعادل 6، وخسر 9، أحرز لاعبوه 7 أهداف فقط، ومنى مرماه بـ20 هدفا.

حكام مباراة المصري ضد مودرن سبورت

وتنطلق منافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، اليوم الإثنين بلقاءات المصري أمام مودرن سبورت، والبنك الأهلي أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

الفرق المتاهلة الي مجموعة التتويج بالدوري

وحجزت 6 أندية مقاعدها في مجموعة التتويج علي لقب الدوري المصري الموسم الجاري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري

تتنافس 6 أندية على حجز ثلاث مقاعد في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى للدوري الممتاز المقر إنطلاقها اليوم الإثنين.

وجاءت الفرق الستة المتنافسة علي التواجد بمجموعة التتويج كالتالي:

حرس الحدود “22 نقطة ”

فاركو “22 نقطة”

طلائع الجيش “21 نقطة”

زد اف سي “20 نقطة”

بتروجيت “19 نقطة”

الاتحاد السكندري “18 نقطة”

كما تاكد مشاركة 6 أندية في مجموعة الهبوط، وهي: غزل المحلة وسموحة والجونة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة بمواجهات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى للدوري.

ويقام الدور الثاني لبطولة الدوري المصري بنظام المجموعتين، وتضم كل مجموعة 9 أندية، الأولى لتحديد هوية البطل والفرق المتأهلة للمشاركات القارية، والثانية لتحديد هوية الفريقين اللذين سيهبطان لدوري القسم الثاني.

وتشارك الأندية في الدور الثاني للدوري المصري، بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري

الاثنين 3 مارس

المصري ضد مودرن سبورت - 9 مساءً

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 9 مساءً

فاركو ضد الجونة - 9 مساءً

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري ضد سموحة - 9 مساءً

إنبي ضد الزمالك - 9 مساءً

زد ضد الإسماعيلي - 9 مساءً

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

بتروجت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

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