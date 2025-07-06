الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

إحالة سائق متهم بدهس أسرة أثناء عبورهم طريق صلاح سالم للمحاكمة

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق متهم بدهس أسرة أثناء عبورهم طريق صلاح سالم، بعد أن صدمهم السائق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر للمحاكمة الجنائية.

ورفض أهل المتوفين التنازل عن القضية أو التصالح مع المتهم أو التفريط في دمائهم وطالبوا بحقهم وفق القانون.

وقال المتهم إنه كان متعاطيا كمية من مخدر الحشيش أثناء القيادة ولم يلاحظ المجني عليهم أثناء عبورهم الطريق وفر هاربا خوفا من ضبطه ومساءلته قانونيا وسجنه.

سائق دهس 3 أشخاص في مدينة نصر
كان  قسم شرطة مدينة نصر ثان تلقى بلاغًا في التاسع عشر من الشهر الجاري، بوقوع حادث تصادم مأساوي أسفر عن وفيات وإصابات.


وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن سيارة صدمت ثلاثة أشخاص أثناء عبورهم الطريق، وهم رجل وابنته وحفيدته، مما أدى إلى وفاتهم جميعًا.


وعقب الحادث، تم التحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة، فيما لاذ قائدها بالفرار، وبعد جهود مكثفة في التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وله سجل جنائي.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم في مكان اختبائه بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهته، أقر بارتكابه الحادث وبرر هروبه من موقع الواقعة بخوفه من المساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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