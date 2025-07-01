الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

"بيشرب حشيش وهو سايق".. ضبط سائق ميكروباص بعد تداول فيديو صادم بالجيزة

ضبط سائق ميكروباص
ضبط سائق ميكروباص يتعاطى الحشيش أثناء القيادة، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق سيارة ميكروباص يتعاطى مخدر الحشيش أثناء القيادة بمحافظة الجيزة.

ضبط سائق ميكروباص يتعاطى الحشيش أثناء القيادة

بالفحص والتحري، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم، ويقود دون الحصول على رخصة قيادة. 

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال السائق والسيارة.

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