إحالة سائق ميكروباص للجنايات بتهمة محاولة الاعتداء على الركاب بسلاح في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق سيارة ميكروباص بتهمة محاولة الاعتداء على الركاب بسلاح ناري، فرد خرطوش، بسبب خلافات بينهم حول الأجرة، لمحكمة الجنايات.

وجاء في تقرير الأدلة الجنائية حول سلاح ضبط بحوزة المتهم أن السلاح صالح للاستعمال وقد خرجت منه طلقتين وغير مرخص.



ضبط المتهم والسلاح المستخدم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية السائق وضبطه، وتبين أن "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، إضافة إلى السلاح الناري من نوع "فرد خرطوش".



وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مدعيًا أن المجني عليهما اعتديا عليه بالضرب أولًا.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم وأصدرت قرارها المتقدم.

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