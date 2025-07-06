استمرار أعمال رصف طريق "ديروط – دشلوط" لرفع كفاءة البنية التحتية

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن أعمال رصف طريق "ديروط – دشلوط" متواصلة ضمن الخطة الشاملة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية بمركز ديروط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف ربوع المحافظة.

تحسين السيولة المرورية، والحد من الحوادث

وأوضح محافظ أسيوط أن طريق "ديروط – دشلوط" يُعد شريانًا حيويًا يربط بين عدد من القرى والمناطق المهمة، ويخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير هذا الطريق يسهم بشكل مباشر في تحسين السيولة المرورية، والحد من الحوادث، فضلًا عن تسهيل وصول الخدمات الأساسية إلى المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة مصطفى العطيفي رئس المركز تتابع ميدانيا الأعمال بشكل مستمر لضمان تنفيذها بأعلى معايير الجودة، ووفقًا للجدول الزمني المحدد، بما يعكس حرص الدولة على توفير بنية تحتية آمنة ومتطورة موجهًا الشكر لكافة الجهات التنفيذية المعنية، مثمنًا الجهود المتواصلة التي يبذلها الجميع، لضمان التنفيذ الدقيق والمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط ماضية قدمًا في تنفيذ خطط التطوير الشاملة التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة في القرى والمراكز، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

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