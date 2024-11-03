جامعة أسيوط تعقد دورة تدريبية لـ 60 متدربا على النظام الداخلي للجودة

نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط؛ دورة تدريبية بعنوان: "النظام الداخلي للجودة"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني شريف نائب مدير المركز، والأستاذ جمال الدين عبد الحفيظ المدير الإداري للمركز، وذلك في إطار اهتمام جامعة أسيوط بنشر الوعي بثقافة الجودة والاعتماد، بما يحقق تطورًا، وتحسنًا ملحوظًا في العملية التعليمية.

ضمان جودة التعليم والاعتماد بين جميع العاملين في الجامعة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الدورة التدريبية؛ تهدف إلى زيادة الوعي بثقافة جودة التعليم، بين أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والإداريين بجميع قطاعات الجامعة؛ من أجل تنمية القدرات، وتبادل الخبرات؛ بثقافة ضمان جودة التعليم والاعتماد بين جميع العاملين في الجامعة.

مشاركة ( ٦٠ ) متدربا من أعضاء هيئة التدريس

حاضر خلال الدورة التدريبية؛ الدكتور محمد حسن مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة، وشارك خلالها ( ٦٠ ) متدربًا من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين من مختلف كليات، وقطاعات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة، بالمبنى الإداري بالجامعة.

وتناول الدكتور محمد حسن، في المحاضرة: مفهوم ضمان جودة التعليم والاعتماد، ومفهوم الاعتماد، ومبادئ عملية لجودة التعليم والاعتماد، ومفهوم رؤية المؤسسة ورسالتها، إلى جانب أهداف وحدة ضمان الجودة، واختصاصاتها، وكذلك تقديم نموذج للائحة وحدة ضمان الجودة والاعتماد.

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