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جامعة أسيوط تنظم دورة "القياس والتقويم" بمركز ضمان الجودة

دورة جامعة أسيوط،
دورة جامعة أسيوط، فيتو

نظّم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء ٨ من يناير، دورة تدريبية حول: "القياس والتقويم"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والأستاذ جمال الدين عبد الحفيظ المدير الإداري للمركز.

تطوير أساليب التقويم؛ للمساهمة في رفع كفاءة قطاعات الجامعة

وفي هذا السياق أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، علي أهمية موضوع الدورة التدريبية حول؛ القياس والتقويم، والذي يعد محورا مهما وركنا أساسيا في تحسين جودة العملية التعليمة؛ لشموله على كل مكونات العملية التعليمية؛ من الأهداف والخطط والبرامج، مؤكدا ضرورة تطوير أساليب التقويم؛ للمساهمة في رفع كفاءة قطاعات الجامعة، والبناء والتطوير على أسس علمية سليمة. 

وحاضر خلال الدورة التدريبية: الدكتورة أمل علي محمود سلطان، الأستاذ المساعد بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة أسيوط، وبمشاركة نحو (٣٥) متدربًا من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين من مختلف كليات، وقطاعات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة، بالدور الأول بالمبنى الإداري بالجامعة.

وتناولت الدكتورة أمل علي محمود، خلال الدورة التدريبية؛ عددًا من المحاور التي تضمنت: التعرف على المفاهيم المرتبطة بنظم القياس والتقويم، والتقييم، أسس عملية التقويم، أهمية القياس والتقويم، والفرق بين القياس، والتقييم، والتقويم، أدوات القياس والتقويم، خطوات عملية التقويم. 

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كما تناولت الدورة شرح أغراض التقويم، ومنها: تحديد المستوي والقبول، تحديد الاستعداد أو المتطلبات السابقة، تشخيص الضعف أو الصعوبات، التقويم التشكيلي أو التكويني، تحديد نتائج التعلم، التقويم لأغراض الإرشاد والتوجيه، أهمية القياس في التعليم، تقويم الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، تقويم الطلبة، تقويم الزملاء، التقويم الذاتي، تقويم المديرين، تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال خدمة المجتمع، تقييم الأداء الوظيفي، والهدف منه، أهمية تقييم الأداء للمؤسسة التعليمية. معايير تقييم أداء الموظفين وعناصرها.

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