مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم مبادرة "براءتهم أمانة" لحماية الأطفال (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، دعمه الكامل لمكتبة مصر العامة بأسيوط، وما تقدمه من أنشطة ثقافية وتوعوية متميزة في إطار التعاون المثمر مع صندوق مكتبات مصر العامة، مشيدًا بجهود المكتبة في نشر الثقافة وبناء وعي الأطفال والنشء في مختلف القضايا المجتمعية والتي تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية وجهودها نحو تنمية الإنسان المصري منذ الطفولة، من خلال دعم الثقافة والمعرفة والتربية السليمة.

مبادرة "براءتهم أمانة" تستهدف توعية الأطفال

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة فرع أسيوط بقيادة هاجر محروس نظمت فعاليات مبادرة "براءتهم أمانة" والتي تستهدف توعية الأطفال بعدد من الموضوعات المهمة، من بينها "مواجهة التحرش الجنسي وتوعيتهم بأساليب الحماية - مكافحة ظاهرة التنمر والتأكيد على قيم التسامح والتقبل - التوعية بالنظافة الشخصية، وخاصة تنظيف الأسنان والعناية الصحية اليومية"، وذلك بحضور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة أسماء نصر الدين مدير وحدة الإرشاد والدعم النفسي بالجامعة ودكتورة سارة عوني رئيس لجنة الصحة بكيان.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهم هذه الجهود القيمة التي تعكس الدور المجتمعي والتربوي لمكتبة مصر العامة، ونسعى لتوفير كل سبل الدعم لتوسيع نطاق هذه المبادرات ووصولها لأكبر عدد من الأطفال في قرى ومراكز المحافظة منوها إلى أن المبادرات التوعوية مثل "براءتهم أمانة" تسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على حماية نفسه والتفاعل الإيجابي مع مجتمعه موجهًا الشكر لفريق عمل مكتبة مصر العامة بأسيوط، وإدارة صندوق مكتبات مصر العامة، وكل من يساهم في إنجاح هذه الرسالة النبيلة التي تستحق كل الدعم.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا واسعًا من الأطفال وأسرهم بمحافظة أسيوط، واشتملت على أنشطة تفاعلية، وورش عمل، ومحاضرات مبسطة قدمها متخصصون في التربية والصحة النفسية، في أجواء ترفيهية وتعليمية في آن واحد.

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