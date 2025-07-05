رفع 125 طن مخلفات من طريق الشيخ أحمد بقرية بني مر بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار أعمال منظومة النظافة داخل نطاق مركز الفتح والوحدات القروية التابعة لها، مشددا على ضرورة تكثيف جهود الوحدات المحلية للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة أبو العيون إبراهيم، رئيس المركز، وبمشاركة نوابه فرغلي محمد، ومحمد سليمان، وعمرو أبو خطوه، إلى جانب جهود رؤساء الوحدات القروية والعاملين بالأجهزة التنفيذية المعنية، ومنهم هشام صلاح الدين، رئيس الوحدة المحلية ببني مر، وأحمد رشاد من وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة ومسئول الإشغالات بالمركز، وقسم النظافة بالوحدة المحلية.

رفع ما يزيد عن 125 طنًا من القمامة والمخلفات

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة أسفرت عن رفع ما يزيد عن 125 طنًا من القمامة والمخلفات والأتربة المتراكمة من طريق الشيخ أحمد بقرية بني مر، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية والمركز، بالتعاون مع معدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، ومعدات الحملة الميكانيكية بمركز الفتح.

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