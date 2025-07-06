الأحد 06 يوليو 2025
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تنسيق الجامعات 2025، البرامج الدراسية الجديدة بتجارة القاهرة والوظائف التي تؤهل لها

جامعة القاهرة،فيتو
جامعة القاهرة،فيتو

تنسيق الجامعات 2025، قاربت امتحانات الثانوية العامة على الانتهاء، وسيبدأ بعدها طلاب الثانوية العامة، في أداء اختبارات القدرات، ثم تعلن نتيجة الثانوية العامة، وتبدأ المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات.

ومع ظهور نتيجة الثانوية العامة، يبدأ الطلاب في البحث عن الكليات والتخصصات، والبرامج الدراسية المتاحة بكل كلية، وكا يوفره كل برنامج من فرص عمل بعد التخرج.

ومؤخرا أصدر المجلس الأعلى للجامعات دليلا شاملا للبرامج الدراسية الحديثة بالكليات بالجامعات الحكومية، من بينها كلية التجارة جامعة القاهرة، التي نستعرض برامجها فيما يلي.

البرامج الدراسية الجديدة بكلية التجارة جامعة القاهرة

تعد كلية التجارة بجامعة القاهرة، من أقدم كليات التجارة المصرية، ومؤخرا تمت إضافة مجموعة مميزة من البرامج الدراسية بها، نرصدها فيما يلي:

أولا: برنامج الدراسة المشتركة مع جامعة جورجيا

تتيح الدراسة في هذا البرنامج للطلاب الالتحاق بالعديد من الوظائف بعدة هيئات ومؤسسات منها، كبرى الشركات الاستثمارية والبنوك، والهيئات والمؤسسات الحكومية التجارية، البورصة ومكاتب الصرافة والعملات، مكاتب الحسابات والتأمين والمعاشات.

ثانيا: مجموعة الدراسة باللغة الانجليزية

يمكن للطالب الدراس بهذا البرنامج، أن يحصل على فرص عمل متعددة في  كبرى الشركات الاستثمارية والبنوك، والهيئات والمؤسسات الحكومية التجارية، البورصة ومكاتب الصرافة والعملات، مكاتب الحسابات والتأمين والمعاشات.

ثالثا: برنامج دراسة العلوم الإكتوارية

يؤهل هذا البرنامج الطلاب الدراسين به، للعمل في في  كبرى الشركات الاستثمارية والبنوك، والهيئات والمؤسسات الحكومية التجارية، البورصة ومكاتب الصرافة والعملات، مكاتب الحسابات والتأمين والمعاشات.
 

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