الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2025، قيمة رسوم اختبارات القدرات وطرق السداد

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2025

تنسيق الجامعات 2025، يبدأ خلال أيام قليلة التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط أداءها للقبول بها.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة المصرية، اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، وحتى يوم الخميس الموافق 24/ 7 /2025، لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات.

كما حددت الوزارة مجموعة من الكليات التي يعتبر أداء اختبارات القدرات شرطا أساسيا للقبول بها وهي كالتالي:

كليات تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول بها

1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).
2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان – دمياط – بنها- بني سويف – طنطا- دمنهور). 
3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
6. كليات علوم الرياضة.

قيمة رسوم اختبارات القدرات 2025

بعد أن يقوم الطالب بالدخول لموقع التنسيق الإلكتروني، وتسجيل بياناته، واختيار اختبار القدرات الذي يرغب في أدائه، يجب على الطالب أن يقوم بدفع رسوم الاختبار إلكترونيا.

ووفقًا للقرار الوزاري المنظم لتنسيق الجامعات 2025، حُددت رسوم أداء اختبارات القدرات بقيمة 800 جنيه، يتم توزيعها بين الكلية المستضيفة للاختبارات والمجلس الأعلى للجامعات.

ويقوم الطالب بدفع مبلغ الـ 800 جنيه، عن كل اختبار قدرات يرغب في أدائه.

طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات 2025

حدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات طريقة تسديد رسوم اختبارات القدرات 2025، وهي كالتالي:

  • يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.
  • لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.
  • بعد إتمام عملية السداد يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
     

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 اختبارات القدرات اختبارات القدرات 2025 وزارة التعليم العالى موقع التنسيق الإلكتروني طلاب الثانوية العامة

مواد متعلقة

مؤسس "أمهات مصر" لطلاب الثانوية: كليات اختبارات القدرات مهمة ويحتاجها سوق العمل

تنسيق الجامعات 2025، تعليمات يجب التزام الطالب بها أثناء اختبارات القدرات

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني والرابط الرسمي

الأكثر قراءة

مسلسل فات الميعاد الحلقة 17، القبض على أحمد مجدي

خبراء يكشفون للحكومة بدائل لـ الطريق الإقليمي بعد غلقه

أبهرت العالم بإنجازها وكرمها محافظ بني سويف، عالمة الفيزياء إلهام فضالي تحتفل بزفافها

بعد توجيهات الرئيس، وزير النقل يتفقد غدا أعمال صيانة الطريق الإقليمي

تشخيص إصابة جمال موسيالا المروعة في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

ريال مدريد يتقدم بثنائية فران وجونزالو أمام دورتموند بالشوط الأول (فيديو)

السيسي يوجه الحكومة بإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في مناطق أعمال رفع الكفاءة والصيانة

عرافة نيجيرية تنبأت بحادث وفاة ديوجو جوتا (فيديو)

خدمات

المزيد

120 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات بيجو خلال شهر يوليو 2025

انخفاض يصل لـ 34 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السبائك اليوم السبت في الأسواق 5- 7- 2025

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

حزن وصدمة.. نجوم ليفربول يودعون البرتغالي ديوجو جوتا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقتها بانتهاء المشكلات والأزمات

تفسير حلم النجوم في المنام وعلاقته بالنجاة من الصعاب والمشاكل

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم خليل الله وحياته في أرض فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية