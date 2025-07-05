تنسيق الجامعات 2025، قيمة رسوم اختبارات القدرات وطرق السداد

تنسيق الجامعات 2025، يبدأ خلال أيام قليلة التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط أداءها للقبول بها.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة المصرية، اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، وحتى يوم الخميس الموافق 24/ 7 /2025، لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات.

كما حددت الوزارة مجموعة من الكليات التي يعتبر أداء اختبارات القدرات شرطا أساسيا للقبول بها وهي كالتالي:

كليات تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول بها

1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان – دمياط – بنها- بني سويف – طنطا- دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

قيمة رسوم اختبارات القدرات 2025

بعد أن يقوم الطالب بالدخول لموقع التنسيق الإلكتروني، وتسجيل بياناته، واختيار اختبار القدرات الذي يرغب في أدائه، يجب على الطالب أن يقوم بدفع رسوم الاختبار إلكترونيا.

ووفقًا للقرار الوزاري المنظم لتنسيق الجامعات 2025، حُددت رسوم أداء اختبارات القدرات بقيمة 800 جنيه، يتم توزيعها بين الكلية المستضيفة للاختبارات والمجلس الأعلى للجامعات.

ويقوم الطالب بدفع مبلغ الـ 800 جنيه، عن كل اختبار قدرات يرغب في أدائه.

طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات 2025

حدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات طريقة تسديد رسوم اختبارات القدرات 2025، وهي كالتالي:

يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

بعد إتمام عملية السداد يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.



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