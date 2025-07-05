السبت 05 يوليو 2025
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رياضة

شاهد بكاء دوناروما بعد تسببه في إصابة قوية لـ موسيالا

دوناروما، فيتو
دوناروما، فيتو

كأس العالم للأندية، دخل جاينوليجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي في نوبة بكاء، بعدما تسبب بشكل غير مباشر في إصابة قوية لـ جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الألماني، بالمباراة التي تجمعهما على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتعادل بايرن ميونخ الألماني، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

 

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان 

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تشكيل باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 

 

ويلتقي الفائز من قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، الفائز من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في مباراة نصف النهائي لمونديال الأندية 2025.

باريس سان جيرمان تأهل للدور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية بعد فوزه الكبير على إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف دون مقابل، بينما عبر بايرن ميونخ نظيره فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 بالدور ذاته.
 

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 13 يوليو على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.
 

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية


فلومينينسي البرازيلي.

تشيلسي الإنجليزي.

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