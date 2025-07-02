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رياضة

بايرن ميونخ يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان بمونديال الأندية

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

عاد الجناح الفرنسي، كينجسلي كومان، إلى تدريبات فريقه بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، بعد راحة لمدة يومين، وذلك استعدادا لملاقاة فريقه السابق باريس سان جيرمان، السبت المقبل، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

عودة كومان من الإصابة 

وتعرض كومان للإصابة خلال الفوز على فلامنجو البرازيلي (4/2)، في دور الستة عشر، لكن من المرجح أن يكون ضمن التشكيل الأساسي أمام باريس سان جيرمان.

ومع انتقال ليروي ساني إلى جالطة سراي التركي، في منتصف البطولة، وتراجع مستوى سيرج جنابري، بينما يخوض توماس مولر آخر أسبوعين في عقده مع النادي البافاري، من المرجح أن يبدأ كومان في خط الهجوم، بجوار هاري كين ومايكل اوليسيه.

وكان كومان صاحب هدف فوز بايرن على باريس (1-0)، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020.

جمال موسيالا يرتدي القميص رقم 10

بدوره، يستعد جمال موسيالا للمشاركة منذ البداية أيضا، بالقميص رقم 10، الذي سيرتديه عقب رحيل ساني.

وشارك موسيالا كبديل أمام فلامنجو، لكن ماكس إبيرل، عضو مجلس إدارة بايرن، قال: "بالتأكيد، جمال سيلعب دورا أساسيا معنا".

 

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