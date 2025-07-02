حصاد منافسات دور الـ16 بمونديال الأندية.. باريس سان جيرمان الأقوى دفاعا.. نجم بنفيكا يتصدر ترتيب الهدافين.. معجزة الهلال أبرز المفاجآت.. وهذه مواعيد مواجهات ربع النهائي

وصلت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المُقامة في أمريكا حتى الـ13 من يوليو الجاري، إلى أمتارها الأخيرة بعد بلوغ مراحل خروج المغلوب، وعقب انتهاء مواجهات دور الـ16.

وبدأت مرحلة دور الـ16 من البطولة، بنظامها الجديد، مساء السبت الماضي، واستمرت حتى فجر اليوم الأربعاء، 2 يوليو.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم الجمعة الموافق 4 يوليو وتستمر حتى مساء السبت 5 من يوليو.

وحصل فريق بالميراس البرازيلي على أولى بطاقات التأهل إلى ربع نهائي البطولة بعدما انتصر على بوتافوجو بهدف دون رد، في الأشواط الإضافية.

في حين تمكن تشيلسي من اقتناص بطاقة التأهل الثانية على حساب بنفيكا البرتغالي، بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

كما حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا على إنتر ميامي بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل إلى المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، حقق بايرن ميونخ فوزًا مهمًّا على فلامنجو البرازيلي في دور الـ16، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وانتصر فلومينينسي على إنتر ميلان بهدفين دون رد، في إطار المرحلة نفسها من البطولة.

أما الهلال السعودي فقد حقق فوزًا تاريخيًّا على مانشستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وتخطى ريال مدريد خصمه يوفنتوس بصعوبة، بهدف دون رد، ليخطف بطاقة التأهل.

وأخيرًا، تمكن بروسيا دورتموند من الحصول على آخر بطاقات التأهل إلى ربع النهائي بعدما فاز بصعوبة على مونتيري بهدفين لهدف.

مواجهات دور ربع نهائي في كأس العالم للأندية:

بالميراس ضد تشيلسي.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

فلومينينسي ضد الهلال.

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند.

أقل فريق استقبالا للأهداف

ويعد باريس سان جيرمان الفريق الأقل استقبالًا للأهداف في كأس العالم للأندية الحالية، حيث تلقى هدفًا واحدًا فقط في أربع مباريات.

كما حقق البي اس جي آخر خمس انتصارات له بشباك نظيفة، بمعدل تهديفي بلغ 3.6 هدف في المباراة الواحدة.

وأنهى جواو نيفيز صيامًا تهديفيًّا دام 18 مباراة، ونجح في تسجيل أكثر من هدف في مباراة واحدة لأول مرة في مسيرته.

مواعيد مباريات ربع النهائي كأس العالم للأندية 2025



فلومينينسي والهلال.. الجمعة 4 يوليو 2025.. 22:00 السعودية ومصر

بالميراس وتشيلسي.. السبت 5 يوليو 2025.. 04:00 السعودية ومصر

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.. السبت 5 يوليو 2025.. 19:00 السعودية ومصر

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.. السبت 5 يوليو 2025.. 23:00 السعودية ومصر

وفيما يلي ترتيب هدافي كأس العالم للأندية حتى الآن:

أنخيل دي ماريا – بنفيكا البرتغالي (4 أهداف)

كينان يلدز – يوفنتوس الإيطالي (3 أهداف)

فيل فودين – مانشستر سيتي الإنجليزي (3 أهداف)

جونزالو جارسيا – ريال مدريد الإسباني (3 أهداف)

إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي (3 أهداف)

هاري كين – بايرن ميونخ الألماني (3 أهداف)

ماركوس ليوناردو – الهلال السعودي (3 أهداف)

جمال موسيالا – بايرن ميونخ الألماني (3 أهداف)

بيدرو نيتو – تشيلسي الإنجليزي (3 أهداف)

مايكل أوليس – بايرن ميونخ الألماني (3 أهداف)

وسام أبو علي – الأهلي المصري (3 أهداف).

معجزة الهلال الأبرز بكأس العالم للأندية

وواصل فريق الهلال الأول لكرة القدم كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.



ورفع الهلال رصيده إلى 5 انتصارات في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية – دون احتساب الفوز بركلات الترجيح – ليصبح سابع أكثر الأندية فوزًا في تاريخ البطولة، ويصل العدد إلى 6 انتصارات بإضافة فوزه على الوداد المغربي بركلات الترجيح في نسخة 2023.

وتساوى "الزعيم" مع كلٍّ من مانشستر سيتي وسانفريس هيروشيما الياباني في عدد مرات الفوز، بينما يتفوق عليه 6 أندية فقط، هي:

ريال مدريد (14 فوزًا)

الأهلي المصري (11 فوزًا)

مونتيري المكسيكي (7 انتصارات)

بايرن ميونيخ الألماني (7 انتصارات)

برشلونة الإسباني (7 انتصارات )

تشيلسي الإنجليزي (6 انتصارات)

ويملك الهلال فرصة معادلة رقم تشيلسي، في حال فاز على فلومينينسي البرازيلي في الدور ربع النهائي، مع خسارة النادي اللندني أمام بالميراس في الدور نفسه.

ويخوض الهلال مواجهة قوية أمام فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة 4 يوليو، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع النهائي، على نفس الملعب.

وكان فلومينينسي قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه المستحق على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين، سجلهما جيرمان كانو وهركوليس باريرا، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للفريق البرازيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.