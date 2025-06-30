"الدون" ابتعد 7 سنوات وما زال رقمه التاريخي صامدا.. رونالدو الغائب الحاضر في مونديال الأندية 2025.. باريس سان جيرمان يقضي على آمال ميسي وسواريز

كأس العالم للأندية 2025، استفاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الغائب عن عدم التواجد في مونديال الأندية من خروج فريق إنتر ميامي الأمريكي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان باريس سان جيرمان قد تفوق برباعية نظيفة على إنتر ميامي في دور الـ16، ليقصي الفريق الأمريكي من المنافسات، لينهي مغامرة الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز مبكرًا.

رقم تاريخي في مونديال الأندية

ويحتفظ الدون رونالدو برقم تاريخي صامد في مونديال الأندية رغم ابتعاده عن المشاركة في البطولة منذ أكثر من 7 سنوات.

إقصاء ميسي وسواريز ساعد رونالدو في الحفاظ على الرقم القياسي التاريخي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما سجل 7 أهداف في النسخ السابقة، متفوقًا على ميسي الذي أحرز 6 أهداف، وسواريز صاحب الـ6 أهداف.

كما شهد مونديال الأندية 2025 خروج منافس آخر من قائمة كبار الهدافين، وهو الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي ودع البطولة مع فريقه بنفيكا عقب الخسارة أمام تشيلسي 4-1 في نفس الدور، رغم امتلاكه 4 أهداف في سجله التهديفي.

ميسي يفشل في معادلة رقم رونالدو

وودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منافسات كأس العالم للأندية 2025 مع إنتر ميامي، دون معادلة عدد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو في المسابقة نفسها، ليبقى الرقم القياسي صامدًا حتى إشعار آخر.

واكتفى الأرجنتيني ليونيل ميسي بإحراز هدف وحيد في 4 مباريات خاضها بكأس العالم للأندية أمام بورتو، فيما صام تهديفيًا في مواجهة كل من الأهلي وبالميراس وباريس سان جيرمان على الترتيب.

وبلغ ميسي هدفه السادس تاريخيًا في كأس العالم للأندية، إذ سجل 5 أهداف بقميص برشلونة في نسخ 2009 و2011 و2015 على الترتيب.



ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس العالم للأندية

ويتصدر كريستيانو رونالدو الغائب عن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 قائمة ترتيب أكثر من سجل أهدافًا في تاريخ المسابقة المونديالية، برصيد 7 أهداف.

وجاء ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس العالم للأندية..

1) كريستيانو رونالدو: 7 أهداف (مع مانشستر يونايتد وريال مدريد)

2) ليونيل ميسي: 6 أهداف (مع برشلونة وإنتر ميامي)

2) كريم بنزيما: 6 أهداف (مع ريال مدريد والاتحاد)

2) لويس سواريز: 6 أهداف (مع برشلونة وإنتر ميامي)

2) جاريث بيل: 6 أهداف مع ريال مدريد

6) سيزار ديلجادو: 5 أهداف مع مونتيري

6) سالم الدوسري: 5 أهداف مع الهلال

6) فيدي فالفيردي: 5 أهداف مع ريال مدريد

أول تعليق من ميسي بعد وداع مونديال الأندية

وعلق ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، علي الخسارة الثقيلة أمام فريقه السابق باريس سان جيرمان بنتيجة 0-4، مساء الأحد، في دور الـ16 لكأس العالم للأندية.

وصرح ميسي في تصريحات عقب اللقاء: "باريس سان جيرمان فريق رائع، فهو بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويُقدمون أداء رائعا، وتوقعت ذلك".

وأضاف ليو: "لقد توقعت هذه المباراة، وحاولنا بذل قصارى جهدنا، وأعتقد أننا تركنا انطباعا جيدا في كأس العالم للأندية".

وواصل قائد الأرجنتين: "كان هناك شعورٌ بالمرارة بعد مباراة بالميراس لأننا كنا متقدمين بنتيجة 2-0، وتعادلنا في النهاية، مما جعلنا نواجه باريس سان جيرمان الأقوى بكثير".

وأوضح: "لا أقصد انتقاد أحد، بل وضعنا أنفسنا في موقف مختلف، فالتقدم بهدفين ثم استقبال هدف التعادل في آخر 10 دقائق، كان شعورا مريرا".

واستطرد: "أعتقد أننا نافسنا بقوة، وانتهى مشوارنا، علينا التفكير في باقي مشوارنا ببطولة الدوري".

وتطرق ليونيل ميسي للحديث عن تبادل التحيات الحارة مع لاعبي باريس عقب اللقاء، قائلا: "كانوا زملاء لي في الفريق، وكانت تربطني بهم علاقة جيدة جدا خلال العامين اللذين قضيتهما في باريس".

واختتم: "مع أن القليل منهم فقط تبقوا من فترة وجودي في النادي، إلا أنني كنت أتمتع بعلاقة جيدة مع من استمروا ومع الجميع، وأؤكد دائما أنني ممتن لطريقة تعامل الجميع معي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.