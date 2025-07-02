موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، ضرب فريق بايرن ميونخ الألمانى موعدا ناريا مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسى بطل أوروبا، فى الدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم للأندية.

وتخطى الفريق البافارى منافسه فلامنجو البرازيلى، بنتيجة 4-2 على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية.



فيما فاز فريق باريس سان جيرمان على إنتر ميامي بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات مباريات دور الـ16.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تقام مباراة بي إس جي ضد البايرن، فى ربع نهائى مونديال الأندية 2025، فى تمام السابعة من مساء السبت المقبل 5 يوليو بتوقيت القاهرة، على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم".

ورغم البداية القوية فى دور المجموعات، فإن بايرن ميونخ أنهى مشواره في المجموعة الثالثة محتلًا المركز الثاني، بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة في الجولة الثالثة أمام بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، خلف الفريق البرتغالي بفارق نقطة واحدة.

وكان الفريق البافاري قد حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه القاتل على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، بعدما افتتح مشواره باكتساح تاريخي أمام أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0، في واحدة من أكبر النتائج في تاريخ البطولة.

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