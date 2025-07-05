السبت 05 يوليو 2025
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رياضة

شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وباريس في كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وبايرن، فيتو

كأس العالم للأندية، تعادل بايرن ميونخ الألماني، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان 

 

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تشكيل باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 

 

ويلتقي الفائز من قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، الفائز من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في مباراة نصف النهائي لمونديال الأندية 2025.

باريس سان جيرمان تأهل للدور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية بعد فوزه الكبير على إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف دون مقابل، بينما عبر بايرن ميونخ نظيره فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 بالدور ذاته.
 

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 13 يوليو على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.
 

هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس في كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة ضد بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية


فلومينينسي البرازيلي.

تشيلسي الإنجليزي.

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