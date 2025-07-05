وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان الملعب الخماسي بمركز شباب شبرا مصر

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ الملعب الخماسي المطور بمركز شباب شبرا مصر، ضمن خطة الوزارة لتطوير الملاعب ورفع كفاءتها في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة رياضية آمنة وجاذبة للشباب.

تطوير الملاعب ومراكز الشباب

وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى تعاون المحافظة مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم أفضل الخدمات، مؤكدًا دعمها المستمر للشباب من خلال تطوير الملاعب ومراكز الشباب، مثمنًا جهود الوزارة في رعاية الموهوبين وتحسين مستوى الخدمات.

وخلال الافتتاح، أكد الوزير أهمية تطوير الملاعب كجزء أساسي من البنية الرياضية التحتية، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب أصبحت اليوم منابر حقيقية لاكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "افتتاح ملعب شبرا مصر يأتي استجابة لاحتياجات أبناء المنطقة، ونعمل على أن تكون مراكز الشباب نوافذ رياضية واجتماعية وثقافية تخدم كافة الفئات العمرية، بما يحقق التنمية المستدامة في المجتمع".

رافق وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة خلال جولتهما د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود. أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، ود. سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.