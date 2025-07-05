السبت 05 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان الملعب الخماسي بمركز شباب شبرا مصر

جانب من الافتتاح،
جانب من الافتتاح، فيتو

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ الملعب الخماسي المطور بمركز شباب شبرا مصر، ضمن خطة الوزارة لتطوير الملاعب ورفع كفاءتها في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة رياضية آمنة وجاذبة للشباب.

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بالساحل

أشرف صبحي ومحافظ القاهرة يتفقدان المركز الرياضي بشبرا

تطوير الملاعب ومراكز الشباب

وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى تعاون المحافظة مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم أفضل الخدمات، مؤكدًا دعمها المستمر للشباب من خلال تطوير الملاعب ومراكز الشباب، مثمنًا جهود الوزارة في رعاية الموهوبين وتحسين مستوى الخدمات.

وخلال الافتتاح، أكد الوزير أهمية تطوير الملاعب كجزء أساسي من البنية الرياضية التحتية، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب أصبحت اليوم منابر حقيقية لاكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "افتتاح ملعب شبرا مصر يأتي استجابة لاحتياجات أبناء المنطقة، ونعمل على أن تكون مراكز الشباب نوافذ رياضية واجتماعية وثقافية تخدم كافة الفئات العمرية، بما يحقق التنمية المستدامة في المجتمع".

رافق وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة خلال جولتهما د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية،  ود. أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، ود. سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

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