افتتاح مركز شباب أبو جريدة بدمياط بعد انتهاء أعمال التطوير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط الانتهاء من أعمال الترميم ورفع الكفاءة لمركز شباب أبو جريدة التابع لإدارة الروضة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية المحلية لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة دمياط.

مركز شباب أبو جريدة التابع لإدارة الروضة

إنجاز المشروع في شهرين بتمويل ممتد على عامين



تم اليوم الاستلام المبدئي للمشروع الذي شمل تطوير الدور الأرضي والأول العلوي والسطح، خلال مدة تنفيذ لم تتجاوز شهرين، وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، مقسمة على عامين؛ بواقع مليون جنيه لكل عام.

إشراف ومتابعة دقيقة لضمان الجودة

جرى تنفيذ المشروع تحت إشراف مركز ومدينة كفر البطيخ، وبمتابعة مستمرة من إدارة الإنشاءات بمديرية الشباب والرياضة لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

مدير الشباب والرياضة: المشروع يعزز الدور المجتمعي للمراكز



وأكد الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أن مشروع تطوير مركز شباب أبو جريدة يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث المراكز الشبابية بالمحافظة، بهدف دعم الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير بيئة مناسبة تسهم في تعزيز دور الشباب في المجتمع.



ووجّه الدكتور فوزي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، على دعمهما الدائم لمشروعات تطوير مراكز الشباب، وحرصهما على توفير بيئة آمنة وجاذبة للنشء لممارسة مختلف الأنشطة.

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