الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح مركز شباب أبو جريدة بدمياط بعد انتهاء أعمال التطوير

مركز شباب أبو جريدة
مركز شباب أبو جريدة التابع لإدارة الروضة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط الانتهاء من أعمال الترميم ورفع الكفاءة لمركز شباب أبو جريدة التابع لإدارة الروضة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية المحلية لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة دمياط.

مركز شباب أبو جريدة التابع لإدارة الروضة
مركز شباب أبو جريدة التابع لإدارة الروضة

 

 

إنجاز المشروع في شهرين بتمويل ممتد على عامين

 


تم اليوم الاستلام المبدئي للمشروع الذي شمل تطوير الدور الأرضي والأول العلوي والسطح، خلال مدة تنفيذ لم تتجاوز شهرين، وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، مقسمة على عامين؛ بواقع مليون جنيه لكل عام.

إشراف ومتابعة دقيقة لضمان الجودة

جرى تنفيذ المشروع تحت إشراف مركز ومدينة كفر البطيخ، وبمتابعة مستمرة من إدارة الإنشاءات بمديرية الشباب والرياضة لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

مدير الشباب والرياضة: المشروع يعزز الدور المجتمعي للمراكز


وأكد الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أن مشروع تطوير مركز شباب أبو جريدة يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث المراكز الشبابية بالمحافظة، بهدف دعم الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير بيئة مناسبة تسهم في تعزيز دور الشباب في المجتمع.


ووجّه الدكتور فوزي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، على دعمهما الدائم لمشروعات تطوير مراكز الشباب، وحرصهما على توفير بيئة آمنة وجاذبة للنشء لممارسة مختلف الأنشطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال الترميم البنية التحتية الخطة الاستثمارية بمحافظة دمياط بدمياط تطوير البنية التحتية تنفيذ المشروع الدكتور محمد فوزى شرف صبحي وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

كلية التربية بجامعة دمياط تنظم ملتقى توظيفيا لربط الخريجين بسوق العمل

وزير الرياضة يزور المشاركين بمعسكر يلا كامب بمحمية جبل علبة

وزير الرياضة يفتتح الملعب الخماسي بمركز شباب حلايب

محافظ دمياط يبحث مع مدير الشباب والرياضة الجديد ملفات تطوير القطاع

مراكز شباب ههيا بالشرقية تستقبل المحتفلين بثاني أيام العيد

"العلاقة بين المجالس الشعبية التنفيذية"، ندوة تثقيفية في الدقهلية

أجرأ أدوار دينا الشربيني، 7 معلومات عن فيلم "الهنا اللي أنا فيه" قبل انطلاق عرضه الليلة

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

من يملك الرصيف؟ هل يكشف حادث تريلا القطامية المسكوت عنه في مخالفات معارض السيارات؟

هل تفكر الحكومة في سحب مشروع قانون الإيجار القديم؟، مدبولي يحسم الجدل

أقوى رسائل السيسي عن دير سانت كاترين وتعدد الأديان في مصر

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: الموقف متشابك ومعقد

شاهد الظهور الأول لـ أيمن الرمادي داخل الزمالك

منصب جديد لـ عبد الواحد السيد في الزمالك

السيسي: ملتزمون بالحفاظ على دير سانت كاترين ولا يستطيع أحد أن يمسه

لحظة اصطدام تريلا بمعرض سيارات وتحطم 11 مركبة جديدة بالقطامية (فيديو)

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

الهند V.S باكستان.. مقارنة بين القدرات العسكرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

10 ذنوب ومعاصي تسبب ضيق الرزق

هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

المزيد
الجريدة الرسمية