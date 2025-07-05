شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتاح عدد من المنشآت الجديدة بمركز التنمية الشبابية بالساحل، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ1056، المتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

تضمنت الفعاليات افتتاح ملعب البادل تنس الجديد بالمركز، وتفقد ثلاث ملاعب متعددة الاستخدامات تم تطويرها بتقنية الأكريلك، إلى جانب افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقدرة 9.44 كيلووات، وذلك ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بالساحل

كما شهدت الجولة متابعة الأنشطة الرياضية ومعسكرات تمكين الفتيات ضمن برنامج "الرياضة من أجل التنمية"، ومجموعة من الأنشطة الرياضية للمركز.

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بالساحل

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تطوير شامل ومستدام لمراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية في جميع المحافظات، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان وتعزيز دور الشباب في مختلف القطاعات.

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بالساحل

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن إدخال تقنيات حديثة كمحطات الطاقة الشمسية داخل مراكز الشباب يؤكد توجه الدولة نحو التنمية الخضراء وترشيد الموارد، مشيرًا إلى أن مركز الساحل يُعد نموذجًا للمراكز المتكاملة التي تجمع بين الرياضة والتنمية الثقافية والاجتماعية والبيئية.

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بالساحل

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن افتتاحات اليوم تأتي في إطار اهتمام الدولة بتمكين الشباب، وتوفير بيئة متطورة تحتضن قدراتهم، وتلبي احتياجاتهم في ضوء ما تشهده العاصمة من تطور في مختلف المجالات.

وأشار المحافظ إلى أن مركز التنمية الشبابية بالساحل بات يُمثل قيمة مضافة حقيقية لخدمة أهالي المنطقة، ويعكس ما تشهده محافظة القاهرة من طفرة نوعية في الخدمات المجتمعية والمرافق الحيوية.

وشملت الجولة كذلك زيارة المسرح الجديد الذي يسع 350 فردًا، حيث تم عرض فيلم وثائقي قصير عن المركز، أعقبه عدد من الكلمات القصيرة، وفقرات فنية متنوعة قدمها شباب المركز، إلى جانب تدشين مبادرة "كياناتنا الشبابية في مراكزنا الشبابية"، تحت شعار "الحس الوطني والمسئولية المجتمعية".

أشرف صبحي ومحافظ القاهرة يتفقدان المركز الرياضي بشبرا

فيما تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ جولة تفقدية داخل المركز الرياضي بمنطقة شبرا، لمتابعة سير العمل وحالة المنشآت الرياضية بالموقع.

وتضمنت الجولة تفقد حمام السباحة والملعب الخماسي داخل المجمع، بالإضافة إلى معاينة قطعة أرض فضاء بالموقع لدراسة سبل استغلالها بالشكل الأمثل بما يخدم شباب المنطقة.

أشرف صبحي ومحافظ القاهرة يتفقدان المركز الرياضي بشبرا

وصرّح وزير الشباب والرياضة خلال الجولة قائلًا: "نولي اهتمامًا خاصًا بالمتابعة الميدانية والتطوير المتكامل للمنشآت الرياضية، ونعمل على استغلال المساحات غير المستغلة لتحويلها إلى مشروعات رياضية وخدمية تعود بالنفع على شباب وأهالي شبرا.

أشرف صبحي ومحافظ القاهرة يتفقدان المركز الرياضي بشبرا

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن اهتمام القيادة السياسية بمراكز الشباب يعكس إيمانها بدور الرياضة في بناء الشخصية، واكتشاف المواهب، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

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