محافظ دمياط ووزير الرياضة يتفقدان أعمال تطوير مركز شباب التوفيقية

ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تفقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير الجارية بمركز شباب التوفيقية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في جولة ميدانية تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز البنية التحتية الشبابية والرياضية.

الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يفتتح اعمال التطوير الجارية بمركز شباب التوفيقية

منشآت رياضية واجتماعية تخدم مختلف الفئات

رافق الجولة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وشملت الزيارة تفقد الملعب القانوني الجديد بالمركز، الذي تم انشاؤه وفق اعلى المواصفات الدولية، اضافة الى متابعة التشطيبات النهائية للمبنى الاجتماعي الذي من المقرر ان يستضيف فعاليات ثقافية وترفيهية تخدم جميع الفئات العمرية داخل القرية.

دعم متكامل لتحسين جودة الحياة

أكد محافظ دمياط، أن تطوير مركز شباب التوفيقية يأتي ضمن مجموعة من المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في اطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف الى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الاساسية في مختلف القطاعات.

وأشار الشهابي إلى أن تطوير المنشآت الشبابية يمثل اضافة مهمة لدور هذه المراكز كمحور للتفاعل المجتمعي، ويساهم في تشجيع الشباب على المشاركة الايجابية والابتعاد عن السلوكيات السلبية والانحرافات.

مراكز الشباب تتحول لمراكز تنمية مجتمعية

من جانبه، شدد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز الشباب في القرى والمناطق النائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشباب وتمكينهم على كافة المستويات.

وأوضح صبحي أن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب الى مراكز تنمية مجتمعية حقيقية، تساهم في تنمية المهارات وبناء قدرات النشء، من خلال توفير بنية تحتية حديثة وانشطة متنوعة تعزز من مشاركة الشباب في الحياة العامة.

ارتياح شعبي للمشروع

من جانبهم، أعرب عدد من اهالي قرية التوفيقية عن سعادتهم بأعمال التطوير الجارية في مركز الشباب، مؤكدين أن المنشآت الجديدة ستوفر بيئة مناسبة لابنائهم لممارسة الرياضة والانشطة الثقافية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على صحتهم النفسية والجسدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.