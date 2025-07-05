السبت 05 يوليو 2025
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رياضة

أشرف صبحي ومحافظ القاهرة يتفقدان المركز الرياضي بشبرا

أشرف صبحي ومحافظ
أشرف صبحي ومحافظ القاهرة يتفقدان المركز الرياضي بشبرا

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ المركز الرياضي بمنطقة شبرا، لمتابعة سير العمل وحالة المنشآت الرياضية بالموقع.

وتضمنت الجولة تفقد حمام السباحة والملعب الخماسي داخل المجمع، بالإضافة إلى معاينة قطعة أرض فضاء بالموقع لدراسة سبل استغلالها بالشكل الأمثل بما يخدم شباب المنطقة.

أشرف صبحي ومحافظ القاهرة يتفقدان المركز الرياضي بشبرا
أشرف صبحي ومحافظ القاهرة يتفقدان المركز الرياضي بشبرا

وقال وزير الشباب والرياضة خلال الجولة: "نولي اهتمامًا خاصًا بالمتابعة الميدانية والتطوير المتكامل للمنشآت الرياضية، ونعمل على استغلال المساحات غير المستغلة لتحويلها إلى مشروعات رياضية وخدمية تعود بالنفع على شباب وأهالي شبرا.

أشرف صبحي ومحافظ القاهرة يتفقدان المركز الرياضي بشبرا
أشرف صبحي ومحافظ القاهرة يتفقدان المركز الرياضي بشبرا

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن اهتمام القيادة السياسية بمراكز الشباب يعكس إيمانها بدور الرياضة في بناء الشخصية، واكتشاف المواهب، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

أشرف صبحي ومحافظ القاهرة يتفقدان المركز الرياضي بشبرا
أشرف صبحي ومحافظ القاهرة يتفقدان المركز الرياضي بشبرا

 

تفاصيل لقاء وزير الرياضة ولاعبة الإسكواش كنزي أيمن

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعبة كنزي أيمن لاعبة منتخب مصر للإسكواش؛ للعمل علي تذليل العقبات الدراسية، وكذلك بحث توفير رعاية للاعب، وذلك بنادي النادي شيراتون.

وأكد الوزير حرص الدولة على تقديم كل أوجه الدعم لأبنائها الموهوبين في مختلف الألعاب، مشيدًا بما حققته كنزي من نتائج طيبة، وواعدًا بتقديم المساندة المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين التفوق الرياضي والنجاح الدراسي.


من جانبها، أعربت كنزي أيمن لاعبة الإسكواش عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف صبحي على الاستقبال والدعم.

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