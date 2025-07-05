السبت 05 يوليو 2025
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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات بقرية بلقس

محافظ القليوبية في
محافظ القليوبية في حملة لازالة التعديات،فيتر

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة إزالة مكبرة بقرية بلقس بمركز قليوب بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

 

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محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس

أسفرت الحملة  بالقليوبية عن إزالة 9 حالات تعدٍ على حرم الري والصرف الصحي بمساحة تجاوزت 22 قيراطًا، إلى جانب إزالة 3 هناجر مخالفة أُقيمت على أراضٍ زراعية بمساحة 1600 متر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن.

وأكد المحافظ أن الدولة جادة في التصدي لكافة أشكال التعديات خصوصا التعديات على الرقعة الزراعية.

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ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة التعديات على الأراضي محافظ القليوبية

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